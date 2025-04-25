Bornova Belediyesi, sağlıklı gıdaya erişimin kolaylaşması ve tarımsal üretime destek olmak amacıyla 400 bin atalık sebze fidesi dağıtımına başladı. Mayıs ayında ise kırsal üreticilere 10 çeşit fide daha ulaştırılacak.İZMİR (İGFA) - Bornova Merkez Pazaryeri’nde düzenlenen törende vatandaşlara ilk etapta sofralık domates, uzun siyah patlıcan ve sivri tatlı biber fidesi dağıtıldığı etkinlik büyük ilgi gördü.

Yazlık Sebze Fidesi Dağıtım Töreni’nde konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz büyük bir emek verdi, kendilerine teşekkür ediyorum. Bu yıl 400 bin fide dağıtacağız. Bornova sizlerle daha güzel olacak. İnşallah hep birlikte daha güzel işlere imza atacağız. Doğayla barışık ve iç içe şekilde ülkemizi daha yaşanabilir bir yer haline getireceğiz. Bu topraklar bizim geleceğimiz. Üreten bir Bornova’yı hep birlikte kuracağız” dedi.

YEREL ÜRETİCİYE 10 ÇEŞİT FİDE DESTEĞİ GELİYOR

Mart ayında kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek talepleri toplayan Bornova Belediyesi, bu doğrultuda 10 farklı sebze fidesini Mayıs ayının ilk haftasında kırsal üreticilerle buluşturacak. Böylece hem tarımsal üretim artacak hem de üreticinin maliyeti azalacak.