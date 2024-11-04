31 Mart yerel seçimlerinde Uzunköprü’nün 54 köyünde tek bayan muhtar adayı olan Altınyazı Köyü Muhtarı Özcan Meriç, bu seçimde 3. kez muhtar adayı seçildikten sonra hizmetleri ile de takdir topluyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Uzunköprü’nün tek kadın muhtarı Özcan Meriç çalışmaları ile dikkatleri çekiyor.

Muhtar Meriç, yeni döneminde Hazine'den 60 dönüm yerin tapusunu alarak ihale ile kiralayıp köy bütçesine gelir sağladığını belirtti.

60 tonluk kantar kurduğunu anlatan Muhtar Meriç, "Kantarın yanına araç yıkama tesisi kazandırdık. DSİ’den yardım alarak köyümüze iki köprü kazandırdık, köyümüzde bayanlara özel çok amaçlı çay bahçesi kurma çalışmalarımız da devam ediyor. Buradaki çay bahçesini tamamladığımızda pergule koltuk ve masa ihtiyaçlarımız için de belediyelerimizden ve hayırseverlerden katkı bekliyor olacağız" diye konuştu.