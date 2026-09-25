Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, organizatör olduğu tespit edilen sürücünün yönetimindeki araçta 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri aralıksız sürerken, Uzunköprü ilçesinde önemli bir operasyona imza atıldı.

Edinilen bilgilere göre, 23 Eylül 2026 tarihinde saat 19.30 sıralarında Uzunköprü Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı unsurlarınca Çakmak köyü yolu üzerinde devriye faaliyeti icra edildi. Bu sırada şüphe üzerine durdurulan 34 ... ... plakalı araçta yapılan kontrolde, araç sürücüsü F.Y. (2000 doğumlu, Gaziosmanpaşa kayıtlı) ile birlikte araç içerisinde toplam 15 Irak uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan şahısların herhangi bir mukavemette bulunmadığı öğrenildi.

SÜRÜCÜYE TRAFİK CEZASI VE GÖZALTI

Yapılan sorgulamalar neticesinde aracın sürücü F.Y.'nin üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. Sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 17.129 TL idari para cezası kesildi.

Organizatörlü göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli F.Y. hakkındaki adli tahkikatın devam ettiği, şahsın bugün Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı'nda mevcutlu olarak hazır edileceği bildirildi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili birimlere teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.