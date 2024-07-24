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İddiaları araştıran gazetemiz edindiği sağlam bilgiye göre dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile baş başa görüştü.

Uzunköprü kamuoyunda konuşulan iddialara göre; 21 Temmuz 2024 Pazar günü İYİ Parti Meclis üyeleriyle yaklaşık 5 saat toplantı yapıp görüşen, CHP’ye geçeceği kararını ve nedenlerini bizzat yüzlerine anlatan Başkan Martin, Toplantının ardından Ankara’ya hareket etti.

Uzunköprü Kamuoyu Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin’in, seçildiği günden bugüne kadar İYİ Parti’den istifa edip CHP’ye geçeceğini konuşuyor. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü kamuoyu ve halk arasında yaklaşık 1 aydır CHP'ye geçeceği konuşuluyordu.