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Özel: TÜİK, vicdanını kendi damarlarından ölçsün

Özel: TÜİK, vicdanını kendi damarlarından ölçsün

CHP Genel Başkanı Özel'in Bursa programı şöyle:

CHP Bursa İl Başkanlığı, Genel Başkanı Özgür Özel’in üç gün boyunca Bursa'da bol buluşmalı bir programla ağırlanacağını duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Bursa’ya geliyor. Özel'in Bursa programı netleşti. BURSA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 25-26-27 Temmuz tarihleri arasında Bursa’da çok sayıda ziyaret gerçekleştirecek.