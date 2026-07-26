Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, sürdürülebilir çevre politikaları doğrultusunda Baklan ilçesinin Çataloba Mahallesi'nde doğa ile tam uyumlu Çataloba Doğal Arıtma Tesisi'ni hizmete aldı. Mekanik ekipmansız yapısı ve sıfır enerji tüketimiyle öne çıkan tesis, hem bölge halkının yaşam kalitesini artıracak hem de doğal kaynakları koruyacak.

DENİZLİ (İGFA) - Sürdürülebilir çevre vizyonu ve daha yaşanabilir bir Denizli hedefiyle altyapı yatırımlarını sürdüren Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, çevre dostu projelerine bir yenisini daha ekledi. Baklan ilçesi Çataloba Mahallesi'nde toplam 8.620 metrekarelik geniş bir alanda hayata geçirilen doğal arıtma tesisi, hiçbir mekanik ekipmana ve enerji tüketimine ihtiyaç duymadan çalışıyor. Tamamen doğal süreçlerle evsel atık suları arıtan bu çevreci model, enerji maliyetlerini sıfıra indirirken karbon ayak izinin azaltılmasına da doğrudan katkı sağlıyor.



Atık sular doğaya zarar vermeden arıtılacak



Görsel ve çevresel kirliliğin önüne geçmeyi hedefleyen tesis, günlük ortalama 31 metreküp atık su arıtma kapasitesiyle yaklaşık 352 kişiye hizmet verecek şekilde tasarlandı. Mahallede oluşan evsel atık suların doğaya zarar vermeden dönüştürülmesini sağlayan yatırım, bölgenin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine güçlü bir dayanak oluşturuyor. Doğal kaynakların korunmasını ve gelecek nesillere daha temiz, sağlıklı bir çevre bırakılmasını önceliklendiren Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ hem ekonomik hem de ekolojik açıdan örnek teşkil eden bu yatırımla, bölgedeki yaşam standartlarını yükseltmeyi ve Denizli'yi doğayla tam uyumlu, sürdürülebilir bir altyapı ağına kavuşturmayı hedefliyor.