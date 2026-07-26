Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), sağlıklı ve güvenli ulaşım hedefiyle il genelinde yol modernizasyon çalışmalarını sürdürüyor.

HATAY (İGFA) - Altyapı ve üstyapısıyla vatandaşların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir Hatay parolasıyla çalışmalarını sürdüren HBB ekipleri, Defne Turunçlu Mahallesi'nde beton asfalt serimine başladı.

Işık1 Caddesi ve Şeyh Dahir Caddesi'nde yoğunlaşan imalat Bahçe, Aydın 1, Köroğlu, Güneş ve 2030. Sokak'ta da eş zamanlı olarak yürütülüyor.



HBB yetkilileri, Turunçlu Mahallesinde başlattıkları beton asfalt seriminin en kısa sürede tamamlanacağı ve yol modernizasyonlarına il genelinde devam edileceği bilgisini paylaştı.