İBB, deniz sınırları dâhilinde yaklaşık 515 km olan kıyı şeridini 49 adet mobil temizlik ekibi ile 7 gün boyunca temizliyor. 2025 yılında toplamda 8 bin 725 ton plaj ve kıyı atığı temizlenirken 2026'da 6 ayda toplamda yaklaşık 5 bin 291 ton temizlendi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un denizlerine sahip çıkıyor. Plajlarda ve kıyı şeritlerindeki titizlikle gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla kilolarca atık toplanıyor. İBB iştirak şirketlerinden İSTAÇ'ın yürüttüğü çalışmalar kapsamında; 2025 yılında plajlardan 2 bin 572 ton, yosun atığı olarak 3 bin 861 ton, kıyı şeridinden ise 2 bin 292 ton atık toplanıldı. 2025 Yılında toplamda 8 bin 725 ton atık plaj ve kıyılardan temizlendi. 2026'da 6 ayda toplamda yaklaşık 5 bin 291 ton temizlendi. Yine plaj ve kıyılardan yosun atığı ilk 6 ayda 3 bin 58 ton plaj atığı 1.175 ton, kıyı şeridi atığı ise 1.057 ton oldu.

Yaz ayları boyunca İstanbul'un genelinde halkın kullanımına sunulan plajlarda,

yaklaşık 4 milyon m² plaj alanı, mobil temizlik ekibi ve özel maksatlı 14 adet plaj temizleme makinesi ile temizleniyor. Plaj sezonu açılmadan plajlar; plaj temizlik makineleri ile temizlenip, düzeltilerek taşlardan, otlardan ve atıklardan arındırılıyor. Böylece plajlar sezona hazır hale getirilerek halkımızın kullanımına hazır hale getiriliyor. Sezon boyunca hazırlanan plan çerçevesinde temizlik faaliyeti gerçekleştiriliyor. Ayrıca 12 ay boyunca plaj temizlik faaliyetleri devam ediyor.

83 FARKLI NOKTADA KAMERA SİSTEMİ

Kıyı ve plaj bölgelerinde İBB'nin mobil ekipleri tarafından toplanan atıkların içindeki ambalaj atıkları yerinde ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırılıyor. Ambalaj atıkları mavi poşetlere toplanarak ilk ayrıştırma işlemi yapılmakta olup bu atıklar lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim ediliyor.

Kirliliğe erken müdahale edebilmek için 83 farklı noktaya kamera sistemi yerleştirilerek bu bölgelerde biriken atıkların dağılmasına zaman tanımadan ekipler ve tekneler yönlendirilip temizlik çalışması yapılıyor.

Temizlik çalışmaları hakkında İstanbulluları daha fazla bilinçlendirmek amacıyla birçok meydanda denizden çıkarılan atıklar sergilenerek anketler yapılıyor. Kurumsal firmalar, STK'lar ve öğrencilerin katılımıyla çevre temizlik etkinlikleri düzenlenerek, halkımızda çevre bilincini geliştirmek hedefleniyor. Amacımız toplumda çevre bilincini uyandırmak, denizleri korumak ve muhafaza etmek, denize atılan her atığın canlılara zarar verdiğini ve insanların çevre konusundaki hassasiyetine dikkat çekmeyi amaçlanıyor.

6 AYDA 550 TON DENİZ YÜZEYİ ATIĞI TOPLANDI

İBB'nin deniz yüzeyi temizliği çalışmalarında da 13 adet tekne ile 5 milyon m²'lik deniz yüzeyi alanı temizlenerek İstanbul halkına hizmet sağlanıyor. 2025 yılı tamamı ve 2026 yılının ilk altı ayının deniz yüzeyinden toplanan atık miktarı ise şöyle; 2025'te 8.614,5 m3 iken 1.033 ton değerinde atık toplandı. 2026'nın ilk ayında ise 4.586,6 m3 toplanırken ton bazında ise 550 ton atık toplandı.