TBMM, bu haftaki gündeminde Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenleme ve öğrenci affı görüşülecek. Meclis tatile girmeden çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - TBMM tatile girmeden Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenleme ve öğrenci affı görüşülerek oylamaya sunulacak.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenleme çerçevesinde müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ve PKK'nın üst düzey sözde yönetici kadrosuna ilişkin af yapılmayacağı, Türkiye'ye gelecek PKK terör örgütü üyelerinin 5 yıl adli kontrolde tutulacağı, bir kamu kurumunda çalışamayacağı, siyasi partiye üye olamayacağı gibi maddeler bulunduğu ifade ediliyor.

Öğrenci affı ile ilgili düzenlemede ise, vakıf üniversitelerine vergi düzenlemesi, emekli öğretim üyelerine 2 yıl daha ders verme hakkı, 2022 yılındaki aftan yararlanmayan öğrencilere af imkanı tanınacak.