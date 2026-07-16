MUSKİ Genel Müdürlüğü, Fethiye ilçesi Karagedik Mahallesi'nde kanalizasyon hattı bulunmayan bölgelerin altyapıya kavuşması için çalışmalarına başladı. Bu kapsamda 1500 Sokak'ta yürütülen proje ile 3 bin 600 metrelik kanalizasyon hattı imal edilerek bölgede kanalizasyon kaynaklı çevresel olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın altyapı yatırımlarına verdiği önem doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Fethiye ilçesi Karagedik Mahallesi 1500 Sokak'ta kanalizasyon çalışmalarına başladı. 3 bin 600 metrelik kanalizasyon hattının hizmete alınmasıyla birlikte bölgenin altyapısı sürdürülebilir hale getirilerek, kanalizasyon kaynaklı çevresel sorunlar da ortadan kaldırılacak.

MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Fethiye ilçesi Karagedik Mahallesi 1500 Sokak'ta kanalizasyon hattı imalat çalışmalarına başlandı. Bölgede kanalizasyon altyapısının bulunmaması nedeniyle atık sular uzun yıllardır fosseptik çukurları aracılığıyla bertaraf ediliyordu. Özellikle yağışlı dönemlerde taşma riski oluşturan bu sistemler çevresel sorunlara neden olurken, yaz aylarında ortaya çıkan kötü koku ve sineklenme de vatandaşların yaşam konforunu olumsuz etkiliyordu.

Fosseptiklerin düzenli olarak vidanjörle boşaltılması ise ilave maliyet oluşturuyordu. Bölgede yaşanan bu sorunların çözümü amacıyla yaklaşık 3 bin 600 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatına başlandı.

Yatırımın tamamlanmasıyla çevresel olumsuzlukların önüne geçilmesi, altyapı hizmet kalitesinin artırılması ve Karagedik Mahallesi'nin uzun yıllar boyunca ihtiyaçlarına cevap verebilecek modern bir kanalizasyon altyapısına kavuşturulması hedefleniyor. Böylece vatandaşların yaşam kalitesi artırılarak bölgenin gelişimine uygun, sürdürülebilir bir altyapı sistemi oluşturulacak.