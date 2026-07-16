Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris'in İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi'nde ulaşım konforunu artırmak amacıyla 77 milyon TL'lik yatırımla başlattığı yol yenileme çalışmalarını tamamladı.

MUĞLA (İGFA) - Fen İşleri Dairesi, il genelinde güvenli ve modern ulaşım hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde yürütülen yol yenileme çalışmaları tamamlandı.

Özellikle son yıllarda yaşanan orman yangınlarının ardından yeniden toparlanma sürecine giren ve önemli bir destinasyon olan İçmeler'de hayata geçirilen çalışma ile ulaşım altyapısı güçlendirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaris Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında, yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğundaki, çift platform ve dört şerit olarak planlanan güzergâhta asfalt çalışmaları tamamlanarak yol modern bir görünüme kavuşturuldu.

ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI BİRLİKTE TAMAMLANDI

Çalışmalar kapsamında mevcut asfalt sökülerek ihtiyaç duyulan noktalarda yağmur suyu altyapısı ve boru geçişleri gerçekleştirildi. Yol güzergâhında lokal bordür ve parke kaldırım imalatları yapılırken, zemin iyileştirme çalışmaları da tamamlandı. Ardından pmt ile çift kat sıcak asfalt kaplama uygulanarak yolun üstyapısı yenilendi.

MUHTAR DEMİRTAŞ: 'İÇMELER HAK ETTİĞİ ULAŞIM ALTYAPISINA KAVUŞTU'

Marmaris İçmeler Mahallesi Muhtarı Ali Demirtaş, yol yenileme çalışmalarının mahalle sakinleri için önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirterek, 'Yolun yenilenmesi için Muğla Büyükşehir Belediyemize talepte bulunduk. Sağ olsun Başkanımız Ahmet Aras konuyla yakından ilgilendi. Daha önce yolun orta refüjünde bariyer bulunmuyordu. Yapılan düzenlemeyle bariyerler de yerleştirildi. Ayrıca enerji nakil hatlarının yer altına alınmasıyla birlikte her yıl özellikle fırtınaların ardından yaşadığımız elektrik kesintilerinin de önüne geçilmiş oldu. Mahallemiz adına Başkanımız Ahmet Aras'a ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum.' dedi.

﻿BAŞKAN ARAS: 'ULAŞIM YATIRIMLARIMIZLA MUĞLA'NIN GELECEĞİNE DEĞER KATIYORUZ'

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kent genelinde ulaşım yatırımlarını planlı ve kararlı şekilde sürdürdüklerini belirterek, bugüne kadar Muğla genelinde 628,87 kilometrelik yol çalışmasını tamamladıklarını söyledi.