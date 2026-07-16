Yıldırım Belediyesi, yaz döneminde parklardaki bakım ve onarım çalışmalarını yoğunlaştırdı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yeni parklar ve yeşil alanlar kazandıran Yıldırım Belediyesi, bir yandan da niteliğini nispeten yitirmiş mevcut parkları sil baştan yeniliyor.

Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; yaz döneminde daha konforlu ve güvenli alanlarda vakit geçirebilmesi için ilçedeki parklarda bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Akçağlayan Mahallesi Çınar Parkı, Ertuğrulgazi Mahallesi Gazi Parkı, Yıldırım Mahallesi Molla Yegan Parkı, Değirmenlikızık Mahallesi Dr. Murat Gazigil Parkı, Eğitim Mahallesi Papatya Parkı ile Ertuğrulgazi Mahallesi Osmangazi Parkı'nda bakım ve onarım işlemleri tamamlandı. Yoğun kullanımdan dolayı yıpranan oyun aletleri onarılırken, kauçuk zeminler yenilendi ve kırık ekipmanlar da tamir edildi. Peyzaj düzenlemelerinde gerçekleştirildiği parklarda, binlerce mevsimlik çiçek toprakla buluştu. Yıldırım'daki parklar çalışmaların ardından hem estetik bir görünüme kavuştu hem de vatandaşların daha konforlu ve güvenli şekilde kullanabileceği yaşam alanlarına dönüştürüldü.

NİTELİKLİ YAŞAM ALANLARI

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve huzurlu ortamlarda vakit geçirebilmesi için yeşil alanlara büyük önem verdiklerini söyledi. Başkan Yılmaz, 'Hemşehrilerimizin nefes alabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri yaşam alanlarını Yıldırım'a kazandırıyoruz. Bir yandan da mevcut parklarımızı düzenli olarak bakım ve onarımdan geçiriyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte keyifle vakit geçirebileceği ve çocuklarımızın güvenle oynayabileceği nitelikli yaşam alanlarını artırmak. Yıldırım'ın yeniden yeşil kimliğine kavuşmasını hedefliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemize 1,5 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırarak bu hedef doğrultusunda önemli bir adım attık. Yıldırım'ın yeşil kimliğine katkı sağlayacak ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalarımız devam edecek' dedi.