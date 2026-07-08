Bornova Belediyesi'nin düzenlediği panelde konuşan uzmanlar, çocuk gelişiminde her isteği yerine getirmenin değil, ihtiyaç anında ulaşılabilir olmanın önemini vurguladı.Çocukluktaki yanlış yaklaşımların ergenlikte agresifliğe yol açtığını belirten psikologlar, küçük yaşlardan itibaren korkutarak değil, sevgi ve tutarlılıkla net sınırlar çizilmesi gerektiğine dikkat çekti.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, çocuk gelişiminde doğru yaklaşımları mercek altına alan önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen 'Çocuğun İhtiyacı, Yetişkinin Sorumluluğu: Anlamak mı, Rehber Olmak mı?' başlıklı panelde, Klinik Psikolog Çağrıhan Bahadır ve Uzman Psikolog Merve Aydoğan ebeveynlere rehberlik edecek kritik açıklamalarda bulundu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce düzenlenen panelde ilk olarak söz alan Klinik Psikolog Çağrıhan Bahadır, çocukla kurulan bağın niteliğine dikkat çekti. Her isteği yerine getirmenin bağ kurmak anlamına gelmediğini vurgulayan Bahadır, şu ifadeleri kullandı:

'Duygusal bağ, çocuğun ihtiyaç duyduğu her an yetişkini duygusal olarak yanında ve ulaşılabilir hissetmesidir. Bağlanma sürecinde iletişimi her zaman açık tutmalı, sabırlı olmalı ve kısa sürede mucizevi sonuçlar beklememeliyiz. Çocuklara sürekli 'yap, yap' diyerek baskı kurmak ve isteklerimizi zorunluluk gibi dikte etmek büyük bir hatadır. Çocukluk döneminde sergilenen bu yanlış yaklaşımlar, ergenlikte karşımıza tahammülsüzlük ve agresiflik olarak çıkar. Davranış sorunlarında anlık çözümler yerine, mutlaka problemin köküne inilmelidir.'

ÇOCUKLAR SINIRLARI BİZDEN ÖĞRENİR

Uzman Psikolog Merve Aydoğan ise ebeveynlerin günlük yaşamda sergilediği tutarsız davranışların ve anlık tepkilerin çocuklarda onarılamaz hasarlar bıraktığına değindi. Sınır koymanın önemini anlatan Aydoğan, 'Çocuklar dünyaya hazır sınırlarla gelmezler; sınırları onlara sözlerimiz ve davranışlarımızla biz öğretiriz. Bu süreçte aileden okula, parktan akrabalara kadar her sosyal çevre bir bütündür. En büyük kural tutarlılıktır; örneğin çocuk sevmediği bir yemek geldiğinde ona hemen alternatif sunulmamalı, ağlayarak istediklerini elde etmesine izin verilmemelidir. Sınırlar küçük yaşlardan itibaren esnetilmeden, minik adımlarla öğretilmelidir. Unutulmamalıdır ki bir çocuğun ait olma ihtiyacı, iyi olma ihtiyacından çok daha büyüktür ve eğitim asla korkutarak verilemez.' diye konuştu.