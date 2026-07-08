Bu yıl 38'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, geleneksel kortej yürüyüşünün ardından Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki renkli dans gösterileriyle başladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın bu yıl 38'incisi düzenleniyor.

Yarışmaya, Bulgaristan, Cezayir, Güney Kore, Gürcistan, Macaristan, Meksika, Moldova, Rusya, Sırbistan, Şili, Uruguay, Yunanistan ve İran'dan 700'e yakın dansçı katılıyor. Ayrıca 23 yerli halk oyunları topluluğu da özel gösterileriyle şehrin dört bir yanında Bursalılarla buluşacak.

12 Temmuz'a kadar devam edecek yarışmayla, dünyanın dört bir yanından gelen dansçılar kültürel zenginliklerini Bursalıların beğenisine sunacak. Yarışmanın jürisi Nilgün Bilsel Demireller, Özlem Kadirağa, Pavel Zinkov, Joseph Szigetvári, Marketa Vasulkova, Prof. Dr. Kang Sunok ve Aneliya Ivanova Nikolova'dan oluşuyor.

Atatürk Caddesi'ndeki Heykel önünde mehter takımının gösterisiyle başlayan yarışma coşkusu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam etti. Atatürk Heykeli'nin önünden başlayan kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne olurken, Bursalılar da misafir dansçılara büyük ilgi gösterdi.

KORTEJDEKİ COŞKU AÇIKHAVA'DA ARTARAK DEVAM ETTİ

Kortej yürüyüşünün ardından program, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda devam etti. 13 farklı ülkeden gelen tüm halk dansları ekipleri sahneye tek tek çağrılarak Bursalıları selamladı.

Açılış programına; Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Yavuz ve Muhammet Müfit Aydın, BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Birkan, BKSTV Yönetim Kurulu Üyeleri, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin'in yanı sıra siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler, çok sayıda vatandaş katıldı.

BİBA: MİSAFİRLERİMİZ, ŞEHRİMİZİN GÖNÜLLÜ TANITIM ELÇİLERİ OLACAKLAR

Açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, yerli ve yabancı halk oyunları ekiplerinin Bursa sokaklarını dostluk, kardeşlik ve barışın renkleriyle buluşturduğunu dile getirdi. Önümüzdeki altı gün boyunca şehrin sokaklarında, caddelerinde, meydanlarında halk dansları topluluklarının, kendi kültürlerini, geleneklerini sergileyeceğine dikkat çeken Başkan Vekili Biba, 'Bursa'ya gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz, burada kurdukları dostlukla birlikte Bursa'nın tarihini, doğal güzelliklerini, kültürel mirasını ve eşsiz misafirperverliğini de kendi ülkelerinde anlatacak. Şehrimizin gönüllü tanıtım elçileri olacaklardır. İşte bu yönüyle festivalimiz, kültürün birleştirici gücünü turizm ve şehir tanıtımıyla buluşturan çok değerli bir vazifeyi de yerine getirmektedir' dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, kültür ve sanatı, şehir hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak gördüğünün altını çizen Başkan Vekili Biba, 'Kültürüne sahip çıkan şehirler, geleceğine de güvenle bakar, güvenle yürür. Bursa'nın tarihi, kültürel ve sanatsal zenginliklerini uluslararası platformlarda tanıtmaya, şehrimizi dünyanın önemli kültür merkezlerinden biri haline getirmeye inançla devam edeceğiz. 38. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın şehrimize, ülkemize ve dünyaya barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan tüm topluluklarımıza başarılar diliyorum' diye konuştu.

BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Birkan ise programda yaptığı konuşmada, 'Bugün, kökleri geçmişten beslenen, geleceğe umutla uzanan çok özel bir buluşmanın heyecanını birlikte yaşıyoruz. 38'incisini düzenlediğimiz Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'na hepiniz hoş geldiniz. 1987 yılından bu yana Bursa'nın kültür, sanat ve turizm yaşamına değer katmak amacıyla çalışan Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı olarak, kurumsal birikimimizle kentimizin kültürel mirasını korumaya, geliştirmeye ve uluslararası platformlarda görünür kılmaya devam ediyoruz. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması da bu vizyonun en güçlü ve en köklü temsilcilerinden biridir. Otuz sekiz yıldır Altın Karagöz, yalnızca bir halk dansları yarışması değil; kültürlerin birbirini tanıdığı, dostlukların kurulduğu, farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü uluslararası bir buluşma noktası olmuştur. Bugün de dünyanın farklı coğrafyalarından gelen konuklarımızla birlikte aynı sahneyi, aynı heyecanı ve aynı ortak duyguyu paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.' dedi.

Konuşmalar sonrasında ilk olarak sahneye Karagöz Halk Dansları Topluluğu çıkarak, gösterileriyle büyük alkış aldı.

Daha sonra tüm ekipler sırasıyla sahneye çıkarak hem gösterilerini sergiledi hem de dünyaya barış mesajları verdi.