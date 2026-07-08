Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Miryokefalon Zaferi'nin tarihi mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla Denizli Polisevi bahçesinde yaptırılan rölyef anıt düzenlenen törenle hizmete açıldı.

DENİZLİ (İGFA) - Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan'ın 1176 yılında kazandığı ve Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinde dönüm noktası olarak kabul edilen Miryokefalon Zaferi'nin anısını yaşatmak amacıyla Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yaptırılan rölyef anıtın açılışı gerçekleştirildi.

Denizli Polisevi bahçesinde düzenlenen törene Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör ile akademisyenler, arkeologlar, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Programda Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ile 1176 Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. İbrahim Balık, Miryokefalon Zaferi'nin Türk tarihi açısından önemi ve Denizli'nin antik geçmişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmalar sonrasında protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek rölyef anıtı inceledi.

İl Emniyet Müdürlüğü, tarihî mirası yaşatmayı amaçlayan anıtın Denizli'ye ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.