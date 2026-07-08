Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın teknoloji ve akıllı şehircilik vizyonu doğrultusunda canlı yayın platformu izle.kayseri.bel.tr'yi modern altyapısıyla vatandaşların hizmetine sundu. Güçlendirilen sistem ve eklenen 6 yeni kamera sayesinde Kayseri'nin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri artık dünyanın her yerinden anlık ve kesintisiz olarak izlenebilecek.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi, kültürel ve turistik noktalarının canlı olarak takip edilebildiği yayın platformunu yeniledi. Daha önce tv.kayseri.bel.tr adresi üzerinden hizmet veren canlı yayın platformu, yapılan güncellemelerin ardından artık izle.kayseri.bel.tr adresi üzerinden yayınlarını sürdürüyor. Yenilenen sistem, daha hızlı erişim, daha yüksek performans ve kullanıcı dostu ara yüzüyle dikkat çekiyor.

6 Yeni Kamera Daha Eklendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında sisteme 6 yeni kamera daha eklenerek canlı yayın yapılan nokta sayısı artırıldı. Böylece vatandaşlar, Kayseri'nin farklı bölgelerini ve önemli noktalarını internet üzerinden anlık olarak takip edebilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, teknolojinin sunduğu imkânları şehir hizmetlerinde etkin şekilde kullanmaya devam ettiklerini belirterek, 'Kayseri'mizin güzelliklerini dijital platformlar aracılığıyla hem hemşerilerimizle hem de şehrimizi merak eden ziyaretçilerle buluşturmaya devam ediyoruz. Yenilenen canlı yayın platformumuzun şehrimizin tanıtımına katkı sağlayacağına inanıyorum' dedi.

Yenilenen platform sayesinde Kayseri'nin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri dünyanın her yerinden kesintisiz olarak izlenebilecek. Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinesinde dijital hizmetlerini geliştirmeyi sürdürüyor.