Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (UYGAD), Şişli Ramada Otel’de düzenlediği kahvaltılı toplantıda üyeleri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kahvaltının ardından toplantı salonuna geçilerek 2023-2024 yıllarına ait faaliyet raporu sunuldu ve derneğin yeni dönem hedefleri paylaşıldı.

UYGAD, 2025 yılına dair önemli kararlar aldı. Yönetim şemasını gözden geçiren dernek, yönetimde yeniliklere gidileceği mesajını verdi. Ayrıca dernek içinde yeni birliklerin kurulması planlanıyor. Tanıtım stratejileri de masaya yatırılırken, 2025 yılında daha etkin bir iletişim ve görünürlük sağlamak için izlenecek yol haritası aktarıldı.

Toplantıda gazetecilerin sorunları da ele alındı. Emekli gazetecilere daha fazla destek sağlanması kararlaştırılırken, mevcut çalışan gazetecilerin yaşadığı problemleri yakından takip etmek ve çözüm önerileri geliştirmek için adımlar atılacağı belirtildi. UYGAD, bu hamlelerle sektörde güçlü bir dayanışma hedefliyor.

“Sektörün sıkıntılarının farkındayız”

Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (UYGAD) Başkanı Mevlüt Yüksel, “Dernek olarak kurulduğumuz günden beri medya mensubunun her zaman yanında olduk. Sadece aktif çalışan medyacı dostlarımızla değil aynı zamanda da emekli olan gazeteci arkadaşlarımızında her daim yanında olduk. Birçok etkinlik ile birliğimizi sağladık. Sorun yaşayan tüm medya mensubunun görüş ayırt etmeksizin yanında olduk. Sektörün sıkıntılarının farkındayız. Bu sebepten sorun olan her şeyde UYGAD olarak çözüm üreten olduk. 2024 yılında yaptığımız etkinliklere yeni yılda medya akademi ve kuracağımız yeni birimler ile daha güçlü bir UYGAD oluşturacağız. Birlikte sektörümüzü iyileştirmeye devam edeceğiz.” dedi.