Genç yazar Bükre Sena Sait’in Karluk Türkleri dönemini içeren Tarih-Kurgu romanı KAM ve KURT’ yazarına ödül getirdi.

Gerçek olaylardan esinlenerek yazılan kitap, Türklerin İslam’a ilk geçişlerini konu alıyor.

Bükre Sena Sait, bu kitabı ile yılın genç yazarı ödülünü almaya hak kazandı.

Ödül töreni, başkanlığını organizatör Veysel Uluyer’in yaptığı Ratel Medya ve Luna Medya tarafından ‘’GELECEK İNOVASYONDA’’ teması ile marka, kariyer ve inovasyon etkinlikleri kapsamında FSM İstanbul ve Atlas Bricks ana sponsorluğunda düzenlenen 2. Kariyer ve Teknoloji Zirvesi’nde

İstanbul Wyndham Grand Levent Otel'de gerçekleştirildi.

Ödül töreni, Nefise Karatay ve Bekir Aksoy’un sunumuyla gerçekleşti.

Bu özel etkinlikte ülkemiz için değer katan, sürdürülebilir ekonomi ve istihdam modelini benimsemiş, dünya markası olma yolunda ilerleyen seçkin marka ve 400 özel davetli yer aldı.

Bu etkinlik sadece ödül töreni değil, aynı zamanda kariyer ve inovasyon alanında önemli konuşmaların, B2b etkinliklerinin olduğu özel bir zirve olarak planlanmış olup iş, sanat, medya ve cemiyet dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.