İSTANBUL (İGFA) - 24 Ocak Cuma günü İspirtohane Kültür Merkezi’nde düzenlenecek anma programı, “Ben Kolay Ölmem” isimli sergi açılışı ile başlayacak. “Bakırköy Muhabbeti” kapsamında devam edecek etkinlik, gazeteci-yazar Timur Soykan ve İsmail Arı, “Uğur Mumcu ve Araştırmacı Gazetecilik” konulu söyleşi ile vatandaşlarla bir araya gelecek.

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun uğradığı suikast sonucu aramızdan ayrılışının 32.yılında, Bakırköy Belediyesi bir anma programı hazırladı. 24 Ocak Cuma günü İspirtohane Kültür Merkezi’nde düzenlenecek program kapsamında, saat 13.30’da A. İlhan Gülek koleksiyonuyla, “Ben Kolay Ölmem” isimli gazete sergisi açılacak.

90’lı yıllarda Atatürkçü aydınlara yapılan karanlık suikastlerin haberlerini manşetten veren orijinal gazetelerden oluşan serginin ardından, saat 14.00’de “Bakırköy Muhabbeti” kapsamında söyleşi gerçekleştirilecek. Gazeteci-yazar Timur Soykan ve İsmail Arı’nın gerçekleştireceği “Uğur Mumcu ve Araştırmacı Gazetecilik” söyleşisinde, değerli gazeteci Uğur Mumcu’nun mesleki anıları yâd edilecek.