Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 11'incisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programı açılışında açıklamalarda bulundu.

Necip Fazıl'ın ömrünü vesayetle mücadeleye adadığını belirten Albayrak, "Vesayetle mücadeleye ömrünü adayan Üstad Necip Fazıl, yüce Türk milletini, Allah'ın seçtiği kurtulmuş millet! Güneşten başını göklere yükselt! Mısralarıyla, "yeniden şahlanma"ya davet etmişti. 'Tam bağımsızlığın sembolü' olarak ise Ayasofya'nın açılmasını göstermişti. Fakat bu zor bir işti! Çünkü fethin sembolü, artık 'vesayetin sembolü' haline gelmişti! Nitekim nice siyasetçiler söz vermiş; ama açamamıştı. Siz de "zincirleri kırmak için" yola çıkmıştınız.

Ama siz, o kilidin nasıl açılacağını iyi biliyordunuz! Bu yüzden, yıllarca vesayetle mücadele ettiniz. İşte 24 Temmuz 2020 günü, Ayasofya'da icra edilen "Muhteşem Cuma", vesayete karşı kazanılan zaferin ilanıydı. ifadelerini kullandı.

"VESAYET ESARETİNDEN KURTULAN TÜRKİYE, TERÖR ABLUKASINI DELİK DEŞİK ETTİ"

Muhalefetin Suriye açıklamalarına da değinen Albayrak, "Birileri bugün hâlâ "Suriye'nin iç işleri" gazeli okurken, siz daha 2011'de, Birlik Vakfı'ndaki konuşmanızda, Suriye bizim iç meselemizdir" demiştiniz. Nitekim, vesayet esaretinden kurtulan Türkiye, güney sınırımızdaki terör ablukasını delik deşik etmekle kalmamış, Suriye'yi terör tarlası olmaktan çıkarmak için kolları sıvamıştı! Bu ise ancak, Suriye'nin, emperyalistlerden kurtarılması ve Suriyelilerin olmasıyla mümkündü." dedi.

"Türkiye, vesayet işgalinden kurtulmasaydı, Suriye'nin kuzeyinde teröristan kurulur ve "toprak bütünlüğü" hayal olurdu" diyen Albayrak, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Başka bir ifadeyle, Türkiye Ayasofya'yı açamasaydı, Halid bin Velid Hazretlerinin Şam'ı fethinde, Aziz Yuhanna Kilisesi'ni camiye çevirdiği için, "Suriye'nin Ayasofya'sı" diyebileceğimiz Emevî Camii, bugünkü özgürlüğüne asla kavuşamazdı. Oysa bugün Emevî Camii, tıpkı Ayasofya gibi; Suriyelilerin, emperyalistlere ve içerideki vesayetçilere karşı kazandığı zaferin sembolü olmuştur.

"GÜNEŞTEN BAŞINI GÖKLERE YÜKSELT"

Necip Fazıl Ödülleri'nin bu yılki teması "Güneşten başını göklere yükselt" olarak seçtiklerini belirten Albayrak, "Türk milleti, sizin liderliğinizde güneşten başını göklere yükseltmiş ve Türkiye'nin, sadece Türkiye'den ibaret olmadığını göstermiştir." şeklinde konuştu.

Necip Fazıl Ödülleri'ne hak kazananları kutlayan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

Ödüllerin seçiminde, gösterdikleri hassasiyet sebebiyle, jüri üyelerimiz Prof. Dr. Fatih ANDI, Prof. Dr. Turan KARATAŞ, Doç. Dr. Ahmet Murat ÖZEL, Dr. Melike GÜNYÜZ, Necip TOSUN ve Aykut ERTUĞRUL'a çok teşekkür ediyoruz.

Bu yıl da gecemizi onurlandırdığınız için şükranlarımızı arz ediyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz. Teşrifinizle, gecemizi kıymetlendirdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Özel ekimizin de bulunduğu çantayı, bu gecenin hatırası olarak takdim ediyoruz. Bu muhteşem programı hazırlayan, TürkMedya ekibimize de teşekkür ediyor, sizleri, ödül gecemizle baş başa bırakıyoruz.Tekrar teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum...