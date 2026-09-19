Başarılı kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilçenin çehresini yenileyen Kayseri Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt'ta 204 daireyi daha sahiplerine teslim ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçen 6 Blok 204 dairenin teslimi ve kura töreni, bugün saat 16.30'da gerçekleştirilecek.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bölgeye kazandırdığı sosyal donatılarla da bölgeye değer kattıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, daire teslimleri için heyecanlı olduklarını belirtti.

Törene tüm vatandaşları davet eden Başkan Palancıoğlu, eskiden yeniye uzanan bu dönüşüm yolculuğu için büyük emek verdiklerini dile getirerek şunları söyledi:

'Hemşehrilerimizle birlikte kurduğumuz bir hayali daha gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz. Melikgazi'mizde kentsel dönüşüm bir yıldız gibi parıldıyor; eski ve yıpranmış yapıların yerini artık modern ve estetik yaşam alanları alıyor. Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projemiz kapsamında hayata geçirdiğimiz '204 Dairenin Teslimi ve Kura Töreni' heyecanını ve mutluluğunu paylaşmaya tüm hemşehrilerimizi bekliyorum. İnşallah yeni dairelerimizin teslimleri, yeni dönüşüm çalışmalarımız tam gaz devam edecek. Melikgazi'de kentsel dönüşümle dokunmadığımız hayat kalmayacak diyebilirim. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.'