Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Niobe Edebiyat/Sanat Söyleşileri, 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında unutulmaz bir buluşmaya imza attı. Söyleşilerin 11'inci etkinliğinde, Türk müziğinin efsane ismi, Moğollar grubunun kurucularından usta sanatçı Cahit Berkay Manisalılarla bir araya geldi.

MANİSA (İGFA) - Manisa'da şair ve Yazar Tuğrul Keskin'in moderatörlüğünde, Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'nde gerçekleşen 11. Niobe Edebiyat/Sanat Söyleşileri'nde usta sanatçı Cahit Berkay, 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Sihirli Ay' ve 'Issızlığın Ortasında' gibi kuşakları birleştiren ölümsüz eserlerinin hikayelerini paylaştı.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Cahit Berkay, müzik kariyerinden hayatına dair merak edilen soruları samimiyetle yanıtlarken, söyleşi aralarında seslendirdiği parçalarla dinleyicilere nostalji dolu anlar yaşattı.

PROTOKOL VE SANATÇIDAN TEŞEKKÜR

Salonu dolduran dinleyicilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan usta sanatçı, sadece bir müzisyen değil, bir dönemin tanığı olarak paylaştığı anekdotlarla katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu. Programın ardından organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cahit Berkay, kültüre ve sanata verdiği desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkürlerini iletti.

Söyleşinin sonunda, programa katılan MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, usta sanatçıya katılımı anısına hediyelerini takdim etti.

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin coşkusunu sanatla harmanlayan etkinlik, çok sayıda müzikseverin alkışlarıyla sona erdi.