Kocaeli Büyükşehir'in 23 Nisan şenliklerinde büyük ilgi gören dev boyama küpü, çocukların sevgi bütünlüğünü gözler önüne serdi. Onların bireysel hayal dünyaları, ortak yüzeyde buluşarak ortaya muhteşem bir görsel çıktı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Çocuk Şenliği, birbirinden renkli ve eğlenceli atölye etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Milli İrade Meydanı'ndaki 60'tan fazla atölye çocukların bir yandan el becerilerini geliştirirken, bir yandan da renklerin dünyasında mutlu bir yolculuğa çıkmalarını sağlıyor. Alanda bulunan dev boyama küpü de bu renkli dünyanın en güzel duraklarından biri oldu.

Çocuklar şenliklerin ilk gününden itibaren bu etkinliğe katılarak seçtikleri renklerle küpü boyadı. Farklı renklerden doğan bütünlük, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

HAYALLER ORTAK YÜZEYDE BULUŞUYOR

Çocuklar, seçtikleri renklerle küpü boyarken aslında salt bir boyama işlemi yapmış olmuyor. Küp, çocukların bireysel hayal dünyalarını ortak bir yüzeyde buluşturuyor. Her çizgi, her renk, her küçük detay; tek başına bir ifade iken, birlikte bakıldığında kolektif bir hikâyeye dönüşüyor. Alan, içindeki enerjiyi dışarı taşırken, fikirlerini özgürce ifade etme imkanı sunuyor.

SANATIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Resim küpü, sanatın birleştirici gücünü sembolize ediyor. Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan etkinliklerinde alana kurduğu dev boyama küpü ile bu birleştirici ruha anlamlı bir gönderme yaptı. Dev küp, sadece dört yüzeyi boyanmış bir obje değil; çocukların hayal gücünün, sanatın birleştirici gücüyle somut hâle gelmiş ifadesini taşıyor. 23 Nisan'ın ruhunu, yalnızca kutlanan bir gün olmaktan çıkarıp deneyimlenen, dokunulan ve birlikte üretilen alana dönüştürüyor.