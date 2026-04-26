UŞAK – Uşak’ta emniyet güçlerinin bir olaya müdahale ettiği sırada düzenlenen silahlı saldırıda iki polis memuru yaralandı. Pompalı tüfekle gerçekleştirildiği belirtilen saldırı sonrası bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgilere göre, bir ihbar üzerine belirtilen adrese giden polis ekiplerine, henüz kimliği tam olarak açıklanmayan bir şüpheli tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırı sırasında vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan iki polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Saldırının hemen ardından bölgeyi kordon altına alan Uşak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Polislere pompalı tüfekle ateş açarak 2 polisi yaralayan ve olay yerinden kaçan şüphelinin E.R. (40) olduğu belirlendi. Olayın meydana geldiği sokakta geniş çaplı inceleme başlatılırken, saldırganın emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Sağlık Durumları Takip Ediliyor

Hastanede tedavi altına alınan polis memurlarının sağlık durumlarının yakından takip edildiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı gelen bilgiler arasında. Uşak Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin konuyla ilgili ilerleyen saatlerde detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.