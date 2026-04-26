Kocaeli'deki çocukların buluşma adresi olan İzmit Milli İrade Meydanı muhteşem bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Büyükşehir'in 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında sahnelenen 'Ateş Gösterisi' hem çocukları hem de aileleri büyüledi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Şenliği kapsamında Milli İrade Meydanı'nda düzenlediği 'Ateş Gösterisi' herkesi hayran bıraktı. Çocuklar kadar aileler de gösteriye büyük ilgi gösterdi. Bu keyifli etkinlik öncesinde ise; jonglör, palyaço, tahta bacak, maskot ve canlı heykeller dansları ile alanda renkli bir geçit yaptı.

KENDİLERİNE AYRILAN ALANDAN İZLEDİLER

Çocuklar 'Ateş Gösterisi'ni izlemek üzere kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alırken aileleri de onlara eşlik etti. Şov, dansçıların iplerin ucuna asılı ateş toplarını çevirmesiyle başladı. Ateş toplarını havada uçuran dansçılar performansları ile seyircilerin alkışlarını aldı. Ateşbazlar ise heyecanı daha da arttırdı. Çocuklar; ağzından ateş çıkan dansçıları büyük ilgi ile takip etti.

HAVADA UÇAN ALEVLERİ İZLEYEN MİNİK GÖZLER

Çocukların gösteriyi büyük bir ilgiyle izlemesi 23 Nisan etkinliklerinin unutulmazları arasında yerini aldı. Havada uçan alevleri izleyen çocukların heyecan ve hayranlıkları fotoğraf karelerine yansıdı. Aileler de çocukların beğenerek izledikleri 'Ateş Gösterisi'ni çektikleri videolarla kaydetti.