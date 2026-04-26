İstanbul ve Bursa İl Millî Eğitim Müdürlükleri iş birliğinde düzenlenen 'Payitahttan Payitahta' programı kapsamında öğretmenler, mesleki dayanışmayı güçlendirecek anlamlı bir buluşmada bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, İstanbul Öğretmen Akademileri ve Atölyeleri tarafından düzenlenen 'Payitahttan Payitahta' programı kapsamında öğretmenlere yönelik özel bir buluşma gerçekleştirildi.

Programa Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, İstanbul İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Durmuş Kahriman, İstanbul İl Millî Eğitim Şube Müdürü Ahmet Bürlükkara, Millî Eğitim Bakan Danışmanı Dr. Şaban Kızıldağ, il millî eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul yöneticileri ve öğretmenler katılım sağladı.

25 Nisan 2026 Cumartesi günü Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programda, Millî Eğitim Bakan Danışmanı, Eğitimci-Yazar Dr. Şaban Kızıldağ tarafından 'Mazeret Yok! Çıkış Var! Lider Öğretmen' başlıklı açılış konuşması yapıldı.

Programda öğretmenlik mesleğinin dönüştürücü gücü, lider öğretmenlik anlayışı ve eğitimde motivasyonun önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Programa katkı sunan eğitimcilere teşekkür belgesi takdim edildi.

Programın açılışının ardından farklı salonlarda öğretmenlerin katılımıyla İstanbul Öğretmen Akademileri atölyeleri eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Küçük Prens atölyesi, Tabiat atölyesi, Doğayla bağ kurma, Eğitim filmi okuması, Nezaket Zarafet ve Hitabet atölyesi, Deneysel tarih atölyesi, Sosyal medyada doğru ve etkili dil kullanımı gibi başlıklarla gerçekleştirilen tüm atölyeler, öğretmenlerin aktif katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa Öğretmen Akademileri, Bakanlığımız bünyesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem itibarıyla hayata geçen pilot uygulamanın yer aldığı 14 ilden biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci döneminden itibaren Edebiyat Akademisi, Biyografi Akademisi, Müzik Akademisi, Şehir ve Kültür Akademisi, Doğa ve Spor Akademisi ile Düşünce Akademisi olmak üzere 6 ana başlık altında çalışmalar devam etmektedir.

Akademiler aracılığıyla öğretmenler; edebiyatın inceliklerinden eleştirel düşünmeye, sanat ve müzik uygulamalarından şehir kültürü ve doğa temelli öğrenme deneyimlerine kadar birçok alanda gelişim fırsatı buluyor.

Öğretmenler arasındaki mesleki dayanışmayı güçlendirmeyi, bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı ve öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerine katkı sunmayı amaçlayan program, tüm katılımcıların katılım belgelerinin verilmesinin ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi.