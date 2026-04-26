ABD’nin kalbi Beyaz Saray bu akşam hareketli anlara sahne oldu. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde duyulan silah sesleri salonda kısa süreli paniğe neden oldu. Güvenlik protokolleri anında devreye girerken, ABD Başkanı Donald Trump hızla bulunduğu alandan çıkarıldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, seslerin ardından salonda bulunan davetliler büyük bir şaşkınlık yaşarken, ABD Gizli Servisi saniyeler içinde müdahale etti. Trump’ın koruma ekibi tarafından hızla güvenli bölgeye alındığı öğrenildi.

Kısa süreli paniğe sahne olan olayın ardından güvenlik güçleri, silahlı bir saldırganı gözaltına aldı. Trump, kolluk kuvvetlerinin cesurca hareket ettiğini belirterek failin yakalandığını duyurdu.

İlk bilgilere göre olayın kaynağı henüz netlik kazanmazken, silah seslerinin Beyaz Saray çevresinden gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Güvenlik güçleri bölgeyi kontrol altına alırken, geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Yetkililerden resmi bir açıklama beklenirken, olayın bir saldırı girişimi mi yoksa güvenlik kaynaklı bir yanlış alarm mı olduğu henüz kesinleşmiş değil.