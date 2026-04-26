Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere yönelik ciddi yatırımlarının olduğunu ifade ederek, 'Spora ve gençliğe yapılacak yatırımları çok önemsiyoruz' dedi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Beydağı Gençlik Kampında, 160 öğrencinin katılımıyla 3 gün yapılacak olan 'Dijital Bağımlılıkla Mücadele' kampının açılışına katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya Valiliği, İnönü Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yeşilay'ın katkısıyla düzenlenen kampın açılışında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, gençlerin Malatya'nın geleceği, Türkiye'nin yarınları olduğunu ifade etti.

Gençleri ve çocukları özenle desteklediklerini dile getiren Başkan Er, 'Bu konuda bayağı çaba gösteriyoruz. Malatya, cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle ayağa kalktı. Biz, sadece depremin yaralarını sarmıyoruz, geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz. Sadece yapılaşmayla değil bundan sonra geleceğimiz olan gençlerin nasıl bir hayat yaşayacağını önemsiyoruz' dedi.

'SAVUNMA SANAYİNDE VE DİJİTAL PLATFORMDA ÇOK İYİ KONUMDAYIZ'

Darbe dönemlerinin Türkiye'ye verdiği zarara dikkati çeken Başkan Er, şunları kaydetti:

'Bir gelişme yaşandığı, ekonomik atılım, demokratik açılım, özgürlükler ve evrensel insan hakları konusunda bir hamle yapılacağı zaman hemen müdahaleler olurdu. Geçmişte ağır sanayiyi yakalayamadık. Ağır sanayiyle ilgilenmek isteyenlerle de alay edildi. Göbekleri oynarcasına onlarla dalga geçildi. Dolayısıyla ağır sanayide bir atak yapamadık ve gelişimimiz çok geç oldu. Ama son dönemde evrensel insan hakları hususunda bayağı gelişmelerimiz oldu. Çünkü hukuk ve adaletin olmadığı yerde ekonomik gelişme de olmaz. Şimdi bilişim çağını Allah'a hamdolsun yakaladık. Son dönemde Türkiye'de böyle bir liderlik var. Bizler dijitalleşmeyi yakaladık. Savunma sanayinde nerelere kadar geldiğimizi gördük. Dünyada, ülke olarak her zaman yönlendirilen, yön verilen, üzerinde oyun oynanan ülke iken Allah'a şükürler olsun oyun kuran bir ülkeyiz. Artık dünya dengeleri üzerinde söz sahibiyiz. Bu ekonomik gelişmeyle oluyor. Allah'a hamd ediyoruz artık savunma sanayinde, dijital her platformda çok çok iyi konumdayız.'

'ÇOK CİDDİ GENÇLİK YATIRIMLARIMIZ VAR'

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak gençleri önemsediklerini ve önemli projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Er, 'Çok ciddi gençlik yatırımlarımız var. Eğitimde fırsat eşitliği oluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Kernek Külliyesi ve semt konaklarımızda LGS, TYT VE AYT kurslarımızı tamamen ücretsiz veriyoruz. Bunun yanında dijital dershane hizmetimiz var. Gençlerimize internet desteği sağlıyoruz. 'Malatya kütüphaneler şehri olacak' dedik.

Malatya'nın birçok bölgesine onlarca kütüphane ve spor tesisi yapıyoruz. Şu anda 2,5 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirirken 1,5 milyarlık bir yatırımında planlamasını yaptık. Malatya'nın hatta bölgenin en büyük kütüphanesini belediye binası içinde yapıyoruz, bitti sayılır. Çok farklı bir yer olacak; 7/24 çalışacak ve ihtiyaçlarınızı da karşılayabileceksiniz. Ücretsiz bir şekilde çorba, çay, kahve, su, bilgisayar ve internet hizmeti olacak. Çok beğeneceğinizi düşündüğüm, Malatya'ya yakışır, bölgenin en büyük kütüphanesi olacak. Çocuk kütüphaneleri inşa ediyoruz. Gençlere yönelik kitap kafe yapıyoruz, şu anda iki tanesinin hazırlıklarına başladık.

Beylerderesi'nde bir hayır sahibi kabasını yapacak, TÜBİTAK'tan da gerekli desteği aldık ve Malatya'ya çok güzel bir Bilim Merkezi kazandırıyoruz. 50 civarında Malatya'nın çeşitli yerlerine 5 tanesi devasa olan spor tesisi yapıyoruz. Onlarca orta ve küçük ölçekli salonlu gençlik merkezi ve sahalar inşa ediyoruz. Spora ve gençliğe yapılacak yatırımları çok önemsiyoruz. Bununla ilgili çok yoğun çalışmalarımız var' bilgilerini verdi.

'ÇOK ÇALIŞIN'

Başkan Er, gençlere 'İşinizi iyi yapmaya çalışın. Sadece bir şeyi yapmış olmak için asla yapmayın. Kendinize güvenin. Çok çalışın. Çok çalışınca, güveninizde olur. İşinize hâkim olduğunuz zaman kendinize kesinlikle güvenirsiniz. Her zaman aranan eleman olun. Sadece okulu bitirmiş olmak için bitirmeyin. Okulunuzu en iyi dereceyle bitirmeye çalışın. Edindiğiniz mesleği de dışarıda en iyi şekilde yapın' tavsiyelerinde bulundu.

Başkan Er'in konuşmasının ardından gençler arasında düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmada birinci olan Muhammed Mustafa Gündüz, Enes Öndüç ve Kaan Kanlı'ya para ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er takdim etti. İlk 10'a giren öğrencilere ise destek çantası hediye edildi.