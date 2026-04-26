Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Bursa Uluslararası Spor Festivali kapsamında Dünya Dans Günü'ne özel gerçekleştirilen Zumba Masterclass etkinliği, yoğun katılımla tamamlandı.

BURSA (İGFA) - Hüdavendigar Kent Parkı'nda düzenlenen Dünya Dans Günü etkinliğinde vatandaşlar müzik eşliğinde spor yaparak keyifli anlar yaşadı.

Zumba eğitmeni Didem Zeybek'in enerjik performansı eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, dansın ritmine kapılarak hem eğlendi hem de spor yapma fırsatı buldu. Renkli görüntülerin oluştuğu programda, farklı yaş gruplarından çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Açık havada gerçekleştirilen etkinlik boyunca katılımcılar, tempolu müzikler eşliğinde hareket ederek günlük yaşamın stresinden uzaklaştı. Etkinlik alanında oluşan coşku ve yüksek enerji, izleyenlere de keyifli anlar yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin, kentte spor kültürünü yaygınlaştırmaya ve sağlıklı yaşam bilincini artırmaya katkı sağlarken, Bursa Uluslararası Spor Festivali, farklı branşlarda düzenlenecek etkinliklerle Bursalılara spor dolu günler yaşatmaya devam edecek.