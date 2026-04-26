Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türk Kültür ve Miras Vakfı, Kültür Turizm Bakanlığı ve TİKA ortaklığında Gazi şehir, 'Türk Kültür Mirası Stratejik İş Birliği Konferansı ve Teknik Çalıştayı: Kültür Varlıklarının Yasa Dışı Ticaretiyle Mücadele' programına ev sahipliği yapacak.

GAZİANTEP (İGFA) - Türk devletlerinin ortak kültürel mirasının korunmasına yönelik, geniş uluslararası katılımla gerçekleştirilecek program; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Kültür ve Miras Vakfı, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ve TİKA iş birliğinde, Şahinbey Belediyesi ile Şehitkamil Belediyesinin katkılarıyla 27-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.

Programın açılışı, 27 Nisan Pazartesi günü saat 10.30'da Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nde; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktoty Raimkulova'nın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kültür varlıklarının yasa dışı dolaşımıyla mücadele başta olmak üzere birçok kritik başlığın ele alınacağı programda; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan katılımcılar ile uluslararası kuruluş temsilcileri yer alacak.

Türk kültür mirasının korunmasına yönelik çok taraflı iş birliği olanakları, kurumsal koordinasyon mekanizmaları ve uluslarararası projeler, çalıştayda kapsamlı olarak değerlendirilecek. Program çerçevesinde düzenlenecek oturumlarda; kültür varlıkları kaçakçılığıyla mücadele politikaları, ulusal ve uluslararası mevzuat uygulamaları, sınır aşan iş birliği modelleri ve iyi uygulama örnekleri ayrıntılı biçimde ele alınacak. Ayrıca, program sayesinde Türk Devletleri arasında kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi, uzmanlık paylaşımının artırılması ve Türk mirasıyla alakalı ortak bir farkındalık zemini oluşturulması hedefleniyor.

Etkinlik, Türkiye'nin kültür mirasının korunması ve yasa dışı ticaretle mücadele konusundaki kurumsal birikiminin uluslararası sahada paylaşılmasına önemli katkılar sunacak. Bu yönüyle program, Türk devletleri arasında sürdürülebilir iş birliği kanallarının geliştirilmesine zemin hazırlayan önemli bir platform niteliği taşıyacak.