486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen 'Manisa'nın Lezzet ve Kültür Haritası: 17 İlçenin Tescilli Değerleri' programı, Ulupark Gastronomi Arenası'nda gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve ünlü şef Danilo Zanna'nın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, kentin gastronomi kültürü ve tescilli yerel lezzetleri masaya yatırıldı.

MANİSA (İGFA) - Manisa'nın kültürel mirasını ve mutfak zenginliğini vatandaşlarla buluşturan festivalde; 17 ilçeye özgü tescilli değerler ve yöresel tarifler detaylı bir şekilde ele alındı. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Mesir Macunu geleneğinin merkezde olduğu programda, kentin gastronomi potansiyeli ve köklü lezzet hafızası katılımcılara aktarıldı.

​'Lezzetiyle Yaşayan Festival' temasıyla düzenlenen etkinlikte; 1.500 yıllık ağaçlardan elde edilen zeytinyağları, Akhisar Köfte, Salihli Odun Köfte, Alaşehir Kapama, Keşkek, Manisa Kebabı, tahinli pide ve üzüm suyu gibi pek çok coğrafi işaretli ürün tadılarak değerlendirildi.

Ünlü şef Danilo Zanna, Manisa'ya özgü tahinli pideyi çok beğendiğini ifade ederek, bu lezzeti MasterChef programındaki pide bölümüne taşıyacağının müjdesini verdi.

BAŞKAN DUTLULU: 'FESTİVALİ BİLİM, SANAT VE GASTRONOMİYLE ÇEŞİTLENDİRDİK'

​Programda konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, festivalin kapsamını genişlettiklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: 'Mesir Festivali 486 yıllık köklü bir geçmişe sahip. Son iki yıla kadar daha kısıtlı bir konseptte kutlanan bu geleneği, geçtiğimiz yıl rahmetli Ferdi Başkanımızla başlattığımız vizyonla bu sene daha da zenginleştirdik. Kurduğumuz gastronomi panayırının yanı sıra doğa sporları, fitoterapi (tıbbi bitki bilimi) konferansları, tiyatro oyunları ve sergilerle dolu dolu bir program hazırladık. Mesir aslında 41 çeşit baharatın karışımıyla oluşan şifalı bir ilaçtır. Biz bu şifayı bilim ve sanatla harmanladık.'

​Başkan Dutlulu ayrıca Manisa'nın bereketli ovası ile Spil Dağı'nın sunduğu bitki çeşitliliğinin, kentin mutfak kültüründeki en büyük şans olduğunu belirtti.

​DANİLO ZANNA: 'MANİSA GASTRONOMİK AÇIDAN ÇOK ŞANSLI'

​Ünlü şef Danilo Zanna ise Manisa ile olan bağının Türkiye'ye geldiği ilk yıllara dayandığını belirterek, 'Türkiye'de keşfettiğim ilk şehirlerden biri Manisa'ydı. Gastronomik açıdan çok büyük bir zenginliğe sahipsiniz; burada bu lezzet mirasını sizlerle birlikte değerlendirmekten büyük mutluluk duyuyorum' dedi.