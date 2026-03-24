USPA Gold Cup ve U.S. Open Polo Championship finalleri ESPN2 kanalında yayınlanacak.

ACCESS Newswire / WEST PALM BEACH, FLORIDA (İGFA) - USPA Global'in eğlence iştiraki olan Global Polo, dünya çapında milyonlarca haneye ulaşan polo sporunu sergilemek için ESPN ile olan tarihi ilişkisini sürdürüyor. Bu dönüm noktası niteliğindeki iş birliği, efsanevi ESPN yorumcusu Chris Fowler'ın, Florida'nın Palm Beach eyaletindeki USPA Ulusal Polo Merkezi'nde (NPC - National Polo Center) 29 Mart'ta ilk kez USPA Gold Cup® Finali'ni ve 26 Nisan'da ikinci kez U.S. Open Polo Championship® Finali'ni, kıdemli yayıncılar Kenny Rice ve Polo Onur Listesi üyesi Adam Snow ile birlikte sunmasını içeriyor.

Fowler, 'Spor dünyasındaki en ikonik etkinliklerden bazılarını sunma ayrıcalığına sahip oldum; beni polo sporuna çekmeye devam eden şey, polo oyuncusu ile polo atı arasındaki benzersiz ortaklığın yanı sıra en üst düzeydeki rekabetin hızı ve yoğunluğudur,' dedi. 'Hem USPA Gold Cup hem de U.S. Open Polo Championship finallerini sunmak, bu güzel sporun enerjisini ve benzersizliğini daha geniş bir ESPN izleyici kitlesiyle paylaşmama olanak tanıyor.'

Fowler şunları ekledi: 'Bu dünya standartlarındaki sporcuların ve atlı ortaklarının böylesine hızlı ve stratejik bir oyunda rekabet ettiğini görmenin benzeri yok.'

İlk kez 1974'te oynanan USPA Gold Cup, ilk kez 1904'te oynanan U.S. Open Polo Championship'in hemen ardından Amerikan polosundaki en önemli ikinci turnuvadır. Bu yılki yarışma, 4-29 Mart tarihleri arasında sporun en üst düzeyinde mücadele eden 10 seçkin takıma ev sahipliği yapacak. 1-26 Nisan tarihlerinde oynanan prestijli U.S. Open Polo Championship, dünyanın en iyi oyuncuları ve atlı sporcuları için bir vitrin olarak kabul edilmekte ve küresel çapta en prestijli polo turnuvalarından biri olmaya devam etmektedir. Her iki turnuva da 2004 yılında Florida, Palm Beach eyaletine geldiklerinden beri art arda oynanmaktadır. Bu yüksek dereceli polo müsabakaları, Wellington, Florida'daki USPA Ulusal Polo Merkezi'nde (NPC) bulunan U.S. Polo Assn. Stadyum Sahası 1'de gerçekleşmektedir.

Nisan başında gerçekleşecek USPA Gold Cup finali ve ardından Mayıs ayındaki U.S. Open Polo Championship final maçının kapsamı, ESPN2 dahil olmak üzere birden fazla ESPN platformunda mevcut olacaktır. Belirli yayın saatleri için yerel listelerinizi kontrol edin.

Milyarlarca dolarlık küresel spor markası U.S. Polo Assn.'i yöneten şirket olan USPA Global CEO'su J. Michael Prince, 'ESPN ile olan uzun vadeli ilişkimiz polo sporunu, U.S. Polo Assn. markasını ve arkasındaki küresel ivmeyi yükseltmeye devam ediyor,' dedi. 'Chris Fowler'ın dönüşü ve hem USPA Gold Cup hem de U.S. Open Polo Championship'i sunarak genişleyen varlığı, bu dünya standartlarındaki turnuvaların küresel bir izleyici kitlesi nezdindeki ivmesini ve görünürlüğünü daha da güçlendiriyor.'

Prince ayrıca, 'ESPN tarafından desteklenen polo sporu, dünyanın dört bir yanındaki hayranlardan ilgi görmeye devam ediyor,' diye ekledi.

Canlı maç yayınlarının ötesinde, ESPN platformları ayrıca Global Polo tarafından hazırlanan ve iki ödüllü program olan Breakaway: Presented by U.S. Polo Assn.'in yeni bölümlerine de yer veriyor. İzleyiciler; USPA Gold Cup ve U.S. Open Polo Championship yayınlarına bağlı özel içerikler de dahil olmak üzere, Global Polo'nun YouTube kanalında özel kamera arkası görüntülerini, oyuncu tanıtımlarını ve şampiyona özetlerini takip edebilirler.

Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği (USPA - United States Polo Association) Başkanı Stewart Armstrong, 'Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği olarak, ESPN ile olan ilişkimiz aracılığıyla sporun devam eden büyümesini görmekten mutluluk duyuyoruz,' dedi. 'USPA Gold Cup ve U.S. Open Polo Championship, Amerikan sezonu için USPA Ulusal Polo Merkezi'ndeki en yüksek rekabet seviyesini temsil ediyor ve ESPN tarafından sağlanan artan görünürlük; sporumuzu tanımlayan atletizmi, özveriyi ve geleneği vurguluyor.'

