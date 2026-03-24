27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde Tiyatro Kooperatifi, özel tiyatroların sürdürülebilirliğinin dayanışmayla mümkün olduğunu vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - Tiyatro Kooperatifi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle özel tiyatroların üretim koşullarını güçlendirme ve tiyatro alanını sürdürülebilir kılma hedefiyle dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Kooperatif modeliyle bir araya gelen tiyatrolar, tüm zorluklara rağmen birlikte üretmeye devam ettiğini belirten Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mert Fırat, 'Bugün dünyanın birçok yerinde acılar, eşitsizlikler ve belirsizlikler yaşanıyor. Böyle zamanlarda sanatın ve tiyatronun gücü daha da görünür hâle geliyor. Sahne, yalnızca bir temsil alanı değil; birlikte düşünmenin, sorgulamanın ve hissetmenin de mekânı. Tiyatro Kooperatifi olarak biz, bu alanın ancak dayanışma içinde güçlenebileceğine inanıyoruz. Tiyatro, birlikte var olabildiğimiz sürece yaşayabilir' ifadelerini kullandı.

Fırat, ortak hareket etmenin ve tiyatro alanında iradeyi sürdürmenin, üretimi devam ettirmenin ve sektörde dayanıklılığı artırmanın temel yollarından biri olduğunu vurguladı.