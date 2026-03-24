Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, MOTAŞ personeliyle bir araya geldiği programda, Malatya'da sadece depremin yaralarını sarmadıklarını aynı zamanda yeni bir şehir tasarladıklarını söyledi.

MALATYA (İGFA) - Malatya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri personelleriyle sabah saat 05.00'te, ilk seferleri öncesi kahvaltıda buluştu.

Başkan Sami Er, burada yaptığı konuşmada, Malatya'nın depremden kaynaklı yaralarını sardığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Malatya'da işler çok iyi ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bakanımız Murat Kurum'un pratik ve hızlı uygulama anlayışıyla, bizlerin de yerelde valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla oluşturduğumuz güçlü sinerji sayesinde Malatya son bir buçuk yıl içinde çok hızlı bir şekilde toparlandı.

Depremin yaralarını hep birlikte sardık. Ancak bizim temel amacımız sadece yaraları sarmak değil, aynı zamanda yeni bir Malatya inşa etmektir. Yeni bir şehir tasarlıyoruz. Sizlerin de gördüğü gibi bugün Malatya çok daha güçlü bir şehir olma yolunda ilerliyor' diye konuştu.

'ŞEHRİMİZİN BÜYÜDÜ'

Ulaşım noktasında ciddi bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Başkan Er, 'Göreve başladığımızda garajda âtıl durumda bekleyen 40 otobüs vardı. Bu otobüsleri tamir ederek yeniden hizmete kazandırdık. Bunun yanında 70 yeni otobüs aldık. Toplamda 110 otobüsü sisteme kazandırdık. Buna rağmen talepler hala çok fazla. Şehrimizin büyüdü, bu noktada ilçelerimizin ve İkizce, Gelinciktepe ve Bahçebaşı ile diğer mahallelerimizin gelecekteki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak otobüs hatlarımızı genişlettik. Ancak buna rağmen hala talepler geliyor. Bazı vatandaşlarımız, '10 dakikada bir otobüse biniyoruz ama yine de yoğunluk var' diyor. Bu da aslında Malatya'nın ne kadar hızlı büyüdüğünün bir göstergesidir' şeklinde konuştu.

'ÇALIŞMALARIMIZLA HEP BİRLİKTE GURUR DUYACAĞIZ'

'Bu dönem, hepimiz için tarihe geçecek bir dönemdir' ifadesiyle konuşmasını sürdüren Başkan Er, 'Çocuklarımıza ve torunlarımıza anlatacağımız bir süreç yaşıyoruz. Şu an yapılan çalışmaların etkisi belki tam olarak hissedilmiyor olabilir ancak zamanla yolları, yeşil alanları, sosyal donatıları ve yaşam alanlarıyla çok daha güzel bir Malatya ortaya çıkacak. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, ortaya koyduğumuz çalışmalarla hep birlikte gurur duyacağız' ifadesine yer verdi.

'BÜYÜK FEDAKARLIKLARLA ÇALIŞTINIZ, TEBRİK EDİYORUM'

MOTAŞ personelinin büyük bir fedakârlıkla çalıştığına dikkati çeken Başkan Sami Er, 'Bu özverinizden dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Bu süreçte sabır, fedakârlık ve güzel davranışlar çok önemli. Bazen küçük gibi görünen davranışlar aslında çok büyük anlamlar taşır. Sokakta gördüğümüz bir hayvana gösterdiğimiz şefkat, bir yaşlıya ya da engelli bir vatandaşımıza sunduğumuz yardım bunlar bizim insanlığımızın en güzel göstergeleridir. Sizler vatandaşlarımıza baba şefkatiyle, kardeş ilgisiyle yaklaşıyorsunuz. Bu çok kıymetli. Elbette zaman zaman eksiklerimiz olabilir, hatalar yapılabilir. Ancak önemli olan iyi niyetle, samimiyetle ve şefkatle hareket etmektir. Bu anlayışla çalışmaya devam ettiğimiz sürece her zaman takdir göreceğiz. Sabırlı olacağız' dedi.

Başkan Er, konuşmasının ardından personellerle bayramlaştı.