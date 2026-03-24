Ordu'nun misafir odası olarak nitelendirilen ve her yıl binlerce ziyaretçi ağırlayan Boztepe'ye ulaşım sağlayan Teleferik hattında yürütülen bakım çalışmaları tamamlandı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi ve üretici firmanın ortaklaşa yürüteceği çalışmalar kapsamında, 60 bin işletim saati revizyonu yapılmasının yanı sıra, direkler üzerindeki bataryalar hattan indirilerek gerekli revizyon çalışmaları ve tesisin tüm kaynak noktalarına tahribatsız muayene uygulandı.

Ayrıca sürüş çarkı revizyonu kapsamında çark üzerinde bulunan rulman parçaları değiştirilerek gerekli testler yapıldı. Elektrik motoru revizyon çalışmaları da bakım programı içinde yer alırken tüm bu çalışmalar üretici firma tarafından orijinal yedek parçalar kullanılarak hayata geçirildi.

BAŞKAN GÜLER: 'İSİMLERİ TELEFERİĞE DEĞİL, KALBİNİZE YAZIN'

Teknik bakımların yanı sıra kullanım sırasında zarar verilen teleferik kabinleri de yenilendi. Sosyal medya hesapları üzerinden teleferiğin eski hali ve yeni halini gösteren bir video paylaşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, teleferiğin yenilendiğini vurguladı. Başkan Güler o paylaşımında, 'İsimleri teleferiğe değil, kalbinize yazın. Teleferik kabinlerimiz artık yepyeni' ifadelerini kullandı.