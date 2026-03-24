SAKARYA (İGFA) - 22 Mart Dünya Su Günü'nde SASKİ, bir farkındalık programı düzenledi. Başkan Yusuf Alemdar ile Sakarya Valisi Rahmi Doğan'ın katılımıyla gerçekleşen programda su kaynaklarının korunması noktasında toplumsal anlamda atılması gereken adımlar konuşuldu ve önemli bir çağrı yapıldı.

YOĞUN KATILIM

Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) yapılan programa Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin, RATED Başkanı Remzi Adıyaman, muhtarlar, STK temsilcileri, öğrencilerden oluşan su müfettişleri ve su elçileri ile basın mensupları katıldı.

KÜRESEL ISINMA VE SU STRESİ:

Su kaynaklarının korunması ile sürdürülebilir su yönetiminin önemine dikkat çeken Başkan Alemdar, küresel ısınma ve artan su stresinin oluşturduğu tehlikeyi hatırlatarak, 'Su geleceğini güvence altına almak için altyapıdan üstyapıya yatırımlarımı aralıksız sürüyor' vurgusu yaptı.

'TASARRUFLA YÜZDE 11 SU KULLANIMI AZALDI'

Alemdar, 'Sürdürülebilir ve içilebilir su kaynaklarımız için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimizin ve gelecek nesillerimiz için altyapı ve üstyapı çalışmalarında gayretle çalışıyoruz. Özellikle son zamanlarda küresel ısınma ve su stresi her geçen artamaya devam etmektedir. Bizler suyu dengeli kullanmaz ve korumazsak su sorunuyla karşı karşıya kalacağız. Su sadece yağmurun yağmasıyla birikmez ve geleceğe taşınamaz, bu nedenle ciddi şekilde tasarruf yapmak zorundayız. Elimizdeki veriler şunu gösteriyor ki şu ana kadar sadece tasarrufla yüzde 11 oranında su kullanımını azalttık' ifadelerini kullandı.

SUYU DOĞRU KULLANAN BELEDİYE:

Başkan Alemdar, 'Bizler suyu en ucuz veren belediye olmanın yanı sıra suyumuzu en doğru kullanan bir belediye olma yolunda hızla ilerliyoruz. Özellikle Sapanca Gölü başta olmak üzere derelerimiz ve su sondajlarımızla yeni kaynaklar için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu şehir hepimizin sloganıyla çıktığımız bu yolda güvenli bir gelecek için kaynaklarımızı en doğru şekilde kıllanacağız' dedi.

'SADECE BUGÜNÜ DEĞİL GELECEĞİMİZİ ŞEKİLLENDİRİYORUZ'

SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu ise, 'Su yalnızla bir doğal kaynak değil yaşamın kendisidir. İnsan suya muhtaçtır, su varsa hayat vardır. Su konusu sadece bölgesel anlamda değil küresel ölçekte oldukça hayati bir öneme sahiptir. SASKİ olarak suyun korunması ve kayıp kaçaklarla mücadele etmeye devam ediyoruz. Su meselesi sadece bugünü değil geleceğimizi etkiliyor. Yağış düzeyindeki düşüşler suyun sadece bir kaynak değil stratejik bir değer olduğunu bizlere göstermektedir. Aynı zamanda şehrimizin en önemli su kanyağı olan Sapanca Gölümüzle ilgilide gerekli önlemleri almaya devam ediyoruz. SASKİ olarak su kayıplarının önüne geçmek amacıyla 16 ilçemizde altyapımızı yenilemeye devam ediyoruz' dedi.

'TASARRUF KONUSUNDA BİLİNÇLİ OLMALIYIZ'

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız ve genel müdürümüzün konuşmalarından suyun ehemmiyetini bir kez daha gördük. Küresel ısınmayla başlayan süreç çevre kirliliğinin etkisiyle gittikçe büyüyor. Bu anlamda bizler su kaynaklarımıza sahip çıkıp tasarruf konusunda oldukça bilinçli davranmamız gerekiyor. Eğer kanyaklarımızı korumazsak hiç istemediğimiz durumlarla karşılaşabiliriz. Sakarya özelinde gerekli su kaynağımız varmış gibi görünse de su kaynaklarımızı korumaya devam edeceğiz. Özellikle Sapanca Gölü ve çevresi konusunda Büyükşehir Belediyemize destek verdik, bundan sonra da desteğimizi sürdüreceğiz' şeklinde konuştu.

SU ELÇİLERİ VE MÜFETTİŞLERİ SERTİFİKALARINI ALDI

Başkan Alemdar ve Vali Rahmi Doğan, SAÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji bölümünde okuyan su elçilerine ve SASKİ tarafından ilçelerde eğitim verilen minik su müfettişlerine katılım sertifikası takdim etti.

Program Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi ve beş ayrı ilköğretim okulunda hazırlanan 'Su ve İnsan' temalı sergiyi açılışıyla sona erdi.