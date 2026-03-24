Gazeteci Okan Yüksel, ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır'ın iyi anılmanın önemine dikkat çektiği törende, Yüksel'in gazetecilik mirası bir kez daha hatırlandı.

İZMİR (İGFA) - Basın hayatına 1965'te adım atan ve 2025 yılında vefat eden usta gazeteci Okan Yüksel, ölümünün birinci yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Bayraklı Doğançay Mezarlığı'ndaki programa İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri, çok sayıda basın mensubu, Yüksel'in dostları ile aile üyeleri katıldı. Anma programında Yüksel'in yaşamından kesitler aktarılırken, unutulmaz hatıralar da paylaşıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yıldır, programda yaptığı konuşmada insanlık ve içtenliğin önemine dikkat çekti. 'Şu mezarın başında böyle içten duyguların dile getirildiği bir ortamdan daha güzel ne olabilir ki? İnsanın bu yaşamdan beklentisi de sanırım böyle olmalı; iyi anılmak, iyi bahsedilmek:' diyen Yıldır, tutuklu gazeteci İsmail Arı'nın cezaevinden gönderdiği mektubu da okudu. Gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yapan Yıldır, 'Gazeteciler kazanacak, sonuçta hepimiz kazanacağız' ifadelerini kullandı.

İSMİ SONSUZA KADAR YAŞIYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın da dostu olan gazeteci, yazar, şair Okan Yüksel'in adı Karşıyaka'da yaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla Karşıyaka Yalı Mahallesi'nde bulunan 6470/2 ve 6442 numaralı sokaklar caddeye dönüştürülerek 'Okan Yüksel Caddesi' adını aldı. Caddenin tabelası 2025 yılı mayıs ayında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde gerçekleşen törenle takıldı.