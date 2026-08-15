İstanbul Üsküdar Belediyesi Süper Hizmet Birimini arayan 65 yaş ve üzeri Üsküdarlılar, hatta beklemeden vatandaş temsilcilerine bağlanacak.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Üsküdar Beldiyesi, yaş almış komşularının belediye hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişebilmesi amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Uygulama kapsamında belediye bünyesinde yer alan Süper Hizmet Birimini arayan 65 yaş ve üzeri Üsküdarlılar, hatta beklemeden öncelikli olarak vatandaş temsilcilerine yönlendirilecek.

Yaş almış vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı ve belediye hizmetlerine erişimlerini güçlendirmeyi amaçlayan uygulama, özellikle telefon üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde bekleme süresini ortadan kaldıracak.

65 yaş ve üzeri komşular, Süper Hizmet Birimi aracılığıyla belediyeye ilişkin talep ve önerilerini vatandaş temsilcilerine doğrudan aktarabilecek. İletilen başvurular ilgili müdürlük ve birimlere yönlendirilerek süreçlerin daha hızlı ilerlemesi sağlanacak.

Üsküdar Belediyesi, 'Hayata değer katan büyüklerimize, hizmette de öncelik veriyoruz' anlayışıyla hayata geçirdiği uygulamayla ileri yaştaki komşularının belediye hizmetlerinden daha kolay, hızlı ve etkin biçimde yararlanmasını hedefliyor.