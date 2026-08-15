Kayseri Kocasinan Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve maviyle yeşilin buluştuğu Kuşçu Marina, Kayserililere sahil kenti imkanı sunuyor.

Bölgeye 2024 yılında 'Su Sporları Merkezi'ni kazandıran Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlar sayesinde Kayserililerin eşsiz manzarayı keyifle seyrettiği İç Anadolu'nun denizi Kuşçu'nun, Türkiye'nin gözde destinasyonlarından biri hâline geldiğini söyledi.

Kayserililere sahil kenti atmosferi yaşatan Kuşçu'nun her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, şehrin mutluluğunu artırmak ve hayatlarını kolaylaştırmak için yoğun gayret sarf ettiklerine dikkat çekerek, 'Maviyle yeşilin bir arada olduğu Kuşçu'nun, şehrin sosyal yaşantısını renklendirmesini ve hobi mekânı olmasını sağlamak için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede Yamula Barajı kıyısında oturma alanları, yediden yetmişe her kesime hitap eden piknik alanları gibi çeşitli sosyal mekânlar ve imkânlar oluşturduk. Yerli ve yabancı turistler için trekking yapılabilecek yürüyüş parkurlarıyla şehrin stresinden uzakta keyifli bir yolculuğa çıkma fırsatı var. Kayseri'nin 75 kilometre uzunluğundaki bu iç denizi, oldukça kıymetli ve değerli bir mekândır. Su sporları için de elverişli bir yerdir. Sayın Valimizin destekleriyle açtığımız Su Sporları Merkezi, bu bölgenin daha fazla değer kazanmasına katkı sağlamaktadır' ifadelerini kullandı.