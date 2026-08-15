İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 2026 yılı terfi ve atama kararlarının Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çiftçi, terfi eden ve yeni görevlere atanan komutanları tebrik etti.

ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 2026 yılı terfi ve atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlandı. Kararların ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Bakan Çiftçi, paylaşımında kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'tensip ve takdirleriyle' yayımlandığını belirterek, terfi alan ve yeni görevlerine atanan general, amiral ve albayları tebrik etti.

'MAVİ VATAN'DA GÖREV YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Terfi alan ve yeni görevlerine atanan kıymetli generallerimizi, amirallerimizi ve albaylarımızı tebrik ediyor; görevlerinde üstün muvaffakiyetler dileyen Bakan Çiftçi, Türkiye'nin huzur ve güvenliği için Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarının görevlerini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. Türkiye Yüzyılı vizyonuna da vurgu yapan Çiftçi, paylaşımını, 'Ülkemizin huzuru ve güvenliği için vatanımızın dört bir köşesinde ve Mavi Vatan'da azim ve kararlılıkla görev yapmaya devam edeceğiz' dedi.

Hatırlanacağı gibi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla Jandarma Genel Komutanlığı'nda 7 general ve 18 albayın bir üst rütbeye terfisi kararlaştırılırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da Tümamiral Cengiz Fitoz koramiralliğe, Albay Önder Göksel tuğamiralliğe terfi ettirilmişti.

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