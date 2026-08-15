Edirne'de İpsala ilçesine bağlı Sultanköy Barajı piknik alanında yaşanan hırsızlık olayı, bölge halkının büyük tepkisini çekti. Kamu kullanımına sunulan beton piknik masalarının üzerindeki fayanslar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sökülerek çalındı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirmek, dinlenmek ve piknik yapmak amacıyla tercih ettiği Sultanköy Barajı çevresindeki ortak kullanım alanları, kendini bilmez kişi veya kişilerin hedefi oldu. Piknik masalarının üzerinde bulunan dekoratif ve kullanışlı fayansların özenle sökülerek yerinden koparılıp götürüldüğülmesi, görenleri hayrete düşürdü.

'BU KADAR DA OLMAZ'

Kamu malına verilen bu çirkin zarar, 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Vatandaşların ortak kullanımı için devlet imkanlarıyla yapılan ve halkın huzur bulduğu alanlara yönelik bu tarz vandalizm olayları, toplum vicdanını yaraladı.

Olayın ardından bölge sakinleri, zarar gören masaların bir an önce onarılarak yeniden vatandaşların hizmetine sunulmasını talep etti. Aynı zamanda bu tür üzücü olayların bir daha yaşanmaması adına bölgedeki güvenlik tedbirlerinin artırılması gerektiği vurgulandı.

ORTAK MALLARA SAHİP ÇIKMA ÇAĞRISI

Yaşanan hırsızlık ve tahribatın ardından duyarlı vatandaşlar çağrıda bulunarak, kamu mallarının herkesin ortak değeri olduğuna dikkat çekti. Piknik alanlarının daha özenli kullanılması ve bu tür zararları verenlerin bir an önce tespit edilerek adalete teslim edilmesi istendi.