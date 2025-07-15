Üsküdar Üniversitesi, 2024-2025 Akademik Yılı mezuniyet töreniyle 7 bin 274 öğrencisini profesyonel hayata uğurlarken, bu yıl ayrı bir gurur ve heyecan yaşadı.İSTANBUL (İGFA) - Haliç Kongre Merkezi'nin coşkulu atmosferinde, genç hekimler diplomalarını alırken, aileleri ve hocaları bu tarihi ana tanıklık etti. Törene, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Furkan Tarhan, TARHAN - İDER Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Tarhan, Rektör Prof. Dr. Nazife Güngör ve üniversitenin üst düzey akademik kadrosu eksiksiz katıldı.

PROF. DR. HAYDAR SUR: “MESLEK HAYATIMIN EN ŞEREFLİ ANI”

Törenin en duygusal anlarından biri, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur'un konuşması oldu. Kürsüye büyük bir coşkuyla çıkan Prof. Dr. Sur, bu anın kendisi için taşıdığı anlamı "Heyecanımız tırmandı ve şimdi bir mutluluk sevinciyle boşalma düzeyine geldi. Tıp ve eğitimcilik hayatımın en şerefli anını yaşıyorum." sözleriyle ifade etti.

İLK HEKİMLERİN TARİHİ YEMİNİ…

Tıp Fakültesi mezuniyetinin en özel anı ise diploma töreninin ardından gerçekleşen yemin töreni oldu. Fakültenin kurucu dekanı da olan Prof. Dr. Haydar Sur, yetiştirdiği ilk hekimleri karşısına alarak onlara yemin ettirdi. Genç hekimler, dekanlarının önderliğinde, mesleklerini onurla, etik değerlere bağlı kalarak ve insan hayatını her şeyin üzerinde tutarak icra edeceklerine dair ant içti. Salonda bulunan herkes için hem gurur verici hem de son derece duygusal bir tablo oluştu.

KEPLER HAVAYA!

Konuşmaların ve yemin töreninin ardından gerçekleştirilen bayrak-flama devir teslim töreni ile Üsküdar Üniversitesi'nin değerlerinin yeni nesillere aktarılacağı mesajı verildi. Törenin doruk noktası ise, ilk hekimlerin de aralarında bulunduğu binlerce mezunun keplerini coşkuyla havaya atması oldu. Aileleriyle kucaklaşan çiçeği burnunda mezunlar, hayatlarının yeni bir dönemine adım atmanın heyecanını yaşadı.