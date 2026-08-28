Çiğli Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla ücretsiz olarak hizmet veren Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarında önemli bir başarıya imza attı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde öğrencilerin eğitim hayatına destek olmak ve ekonomik koşulların üniversiteye hazırlık sürecinde bir engel oluşturmasının önüne geçmek amacıyla çalışmalarını sürdüren ÇİBEM, bu yıl da öğrencilerinin elde ettiği sonuçlarla gurur yaşattı.

Yoğun ve disiplinli bir hazırlık sürecinin ardından YKS'ye giren ÇİBEM öğrencileri, elde ettikleri yerleştirme sonuçlarıyla emeklerinin karşılığını aldı. Öğrencilerin önemli bir bölümü 4 yıllık lisans programlarına yerleşerek üniversite hayatına ilk adımlarını attı.

ÇİBEM öğrencileri; Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Turizm Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi başta olmak üzere farklı alanlarda eğitim alma hakkı kazandı. Bunun yanı sıra çok sayıda öğrenci de çeşitli Meslek Yüksekokulu programlarına yerleşti.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, ÇİBEM öğrencilerinin başarısının yalnızca bir sınav sonucu olmadığını, aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirtti.