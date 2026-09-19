Trabzon'da etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurumları teyakkuza geçti. Vali Tahir Şahin başkanlığında Büyükşehir Belediyesi TULAŞ Koordinasyon Merkezi'nde Kriz Masası oluşturulurken, vatandaşlara mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları çağrısında bulunuldu.

TRABZON (İGFA) - Trabzon'da etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurumları teyakkuza geçti. Vali Tahir Şahin başkanlığında oluşturulan Kriz Masası, kentte yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

533 PERSONEL, 407 ARAÇ SAHADA

Yağışların etkili olduğu bölgelerde Trabzon Büyükşehir Belediyesi, TİSKİ, AFAD, Karayolları, DSİ, İtfaiye ve ilçe belediyelerinden toplam 533 personel ve 407 araç görev yapıyor. Ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbarlara müdahale ederken, yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı çalışmalarını 7/24 sürdürüyor. Kentte etkili olan yağışlarda metrekareye yer yer yaklaşık 50 kilogram yağış düştüğü belirtilirken, ekipler gelen ihbarlara yönelik müdahalelerine kesintisiz devam ediyor.

BATI İLÇELERİ VE ORTAHİSAR İÇİN YENİ UYARI

Batıdan gelecek yeni yağışlı sistemin saat 22.00 itibarıyla kentin batı kesimlerinden başlayarak etkili olması bekleniyor. Batı ilçeleri ve Ortahisar'da mevcut yağışlara ilave olarak yer yer yaklaşık 50 kilogram yağış düşebileceği belirtilirken, yağışların sabah saatlerine doğru etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

MECBUR KALMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, vatandaşlara mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu. Vatandaşların sel, su baskını ve heyelan riski bulunan bölgeler ile dere yataklarından uzak durmalarını, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını rica eden Başkan Genç, yağışların devam ettiği bölgelerde herkesin tedbirli olmasının önemli olduğunu vurguladı.