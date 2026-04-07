İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, Üsküdar Belediyesi'nde ruhsat süreçlerinde usulsüzlük ve rüşvet iddialarına yönelik operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de aralarında olduğu 20 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, belediye iştiraki Kent A.Ş. üzerinden yürütülen sistematik bir yapı ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında, Kent A.Ş. Genel Müdürü (N.A.)'nın belediye binasında kendisine tahsis edilen odada fiilen 'başkan yardımcısı' gibi hareket ettiği, resmi programlarda da bu şekilde tanıtıldığı belirlendi. Şüphelilerin, yapı ruhsatı süreçlerinde yetkili birimler yerine devreye girerek müteahhitlerden gayri yasal menfaat temin ettikleri tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, ruhsat başvurularının değerlendirilmesinde kriptolu ve kapalı devre bir iletişim ağı kurulduğu, ada-parsel bazlı hazırlanan listelerde renk kodlarıyla işlemlerin yönlendirildiği ortaya çıktı. Buna göre; bazı projelerin ilerletilmesi ya da askıya alınmasının, teknik kriterlerden ziyade talep edilen ödemelere göre belirlendiği iddia edildi.

Öte yandan iskan ruhsatı süreçlerinde de benzer bir yapı kurulduğu, Kent A.Ş. yöneticileri ile belediye yetkililerinin katıldığı toplantılarda müteahhitlerden talep edilecek menfaatlerin belirlendiği öne sürüldü. Yapılan denetimlerde tespit edilen mevzuata aykırılıkların, bu görüşmelerde pazarlık unsuru haline getirildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında 7 Nisan 2026 tarihinde İstanbul ve Yalova'da toplam 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Başsavcılık, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.