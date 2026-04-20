İkonik Bayside Marketplace'e spor ve stili getiren görkemli kutlama, açılışa damgasını vurdu.

ACCESS Newswire / MIAMI, FLORIDA (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA - United States Polo Association) resmi spor markası olan U.S. Polo Assn., Miami'nin dünyanın en etkili küresel stil ve kültür merkezlerinden biri olma rolünü yansıtan; profesyonel polo oyuncuları, Olimpiyat sporcuları, tanınmış şahsiyetler, influencer'lar (etkileyiciler) ile spor, moda ve kültür dünyasından davetlilerin katıldığı yüksek enerjili bir sahil kutlamasıyla Bayside Miami'deAmiral Küresel Mağazası'nın büyük açılışını gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekti.

İkonik Miami silüeti eşliğinde düzenlenen etkinlik, markanın eski Bayside konumundan, sporun mirasını sergilemek üzere tasarlanan ve U.S. Polo Assn.'i şehrin en dinamik perakende ve yaşam tarzı merkezlerinden birinin kalbine yerleştiren, genişletilmiş yaklaşık 280 metrekarelik (3.000 fit kare) yeni prestijli küresel mağazasına taşınmasını kutladı. Dünya çapında 1.200 mağazası ve 190 ülkede binlerce diğer dağıtım noktasıyla bu U.S. Polo Assn. Bayside Mağazası, dünyanın en hızlı büyüyen markalarından birinin evrimine katkıda bulunuyor.

Yüzlerce konuk, Bayside sahilinde gece boyu dans ederken U.S. Polo Assn.'in spordan ilham alan yaşam tarzını ilk elden deneyimledi ve mağazanın modern perakende ortamında genişletilmiş erkek, kadın ve çocuk koleksiyonlarını keşfetti. Kutlamada; canlı mobil DJ performansı, sporcularla buluşmalar, özel nakışlı polo tişörtler, hediye çantaları ile sınırlı sayıda üretilen U.S. Polo Assn. Rosé ve markanın imzası olan Divot Stomp Kokteyli'ni içeren ikramlar yer aldı. Ayrıca hayranların fotoğraf çekip paylaşması için devasa bir şişme U.S. Polo Assn. polo tişörtü de alanda yerini aldı.

Gece boyunca U.S. Polo Assn., markanın spor ve stil ile olan otantik bağını başarıyla yansıtan genç ve dinamik bir atmosfer oluşturdu. Önemli katılımcılar arasında yer alan profesyonel polo oyuncusu ve U.S. Polo Assn. Küresel Elçisi Lucas Escobar, konuklarla buluşup polo toplarını imzalayarak markanın spordaki derin kökenlerini vurguladı. Akşam ayrıca; Uruguaylı yüzücü ve iki kez Olimpiyat sporcusu olan Nicole Frank Rodriguez (@niky_frankk), Fransız-Senegalli Olimpik yüzücü Oumy Diop Oly (@oumy_dxop) ve iki kez İtalyan Olimpiyat dalgıcı olan Chiara Pellacani (@chiarapellacanii) gibi isimleri ağırlayarak U.S. Polo Assn.'in elit atletizm ve uluslararası spor kültürüyle olan köklü bağını pekiştirdi.

Milyarlarca dolarlık U.S. Polo Assn. markasını yöneten ve pazarlayan şirket olan USPA Global CEO'su J. Michael Prince, 'Miami'nin en yoğun ve en önemli uluslararası perakende noktalarından biri olan Bayside Marketplace'te yer alan Bayside Miami Prestijli Küresel Mağazamız; milyarlarca dolarlık spor markamızın ölçeğini, enerjisini ve mirasını gerçekten yansıtıyor,' dedi. 'U.S. Polo Assn., markanın genç ve ilham verici stilini temsil eden, polo sporuyla olan otantik bağımızın hikayesini paylaşan ve dünyanın en dinamik pazarlarından birinde markanın süregelen küresel büyümesini destekleyen bu lokasyonda küresel tüketicileri ağırlamaktan gurur duyuyor.'

401 Biscayne Bulvarı adresinde yer alan yeni prestijli mağaza; derin stok kapasitesi, akıcı müşteri akışı ve koleksiyonlar arası geçişi kolaylaştıran büyük LED ekranlarla verimlilik ve erişilebilirlik için tasarlandı. Konukları, U.S. Polo Assn.'in simgesi olan renkli polo tişörtler ve güler yüzlü personel karşılıyor. Miami'nin en çok ziyaret edilen açık hava sahil destinasyonlarından birinde bulunan mağaza, hem yerel tüketicilere hem de her yıl Bayside'dan geçen milyonlarca uluslararası turiste ve kruvaziyer yolcusuna hizmet vermek için stratejik bir konuma sahiptir.

U.S. Polo Assn.'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lisans ortağı JRA'nın Başkanı Cliff Lelonek, 'U.S. Polo Assn., Amerika Birleşik Devletleri genelindeki devasa pazar varlığını oluşturmaya devam ediyor ve yeni Bayside Miami lokasyonu, küresel markamızın yurt içi stratejisi için önemli bir ektir,' dedi. 'Markanın ABD'deki en görünür perakende noktalarından biri olan bu prestijli mağaza, uluslararası bağlantılı şehirlerde modern, spordan ilham alan bir perakende deneyimi sunma konusundaki kararlılığımızın ve devam eden genişlememizin stratejik bir dönüm noktasını temsil ediyor.'

Bu açılış aynı zamanda, polo tişörtün oyun alanından modern bir stil temel parçasına evrimini onurlandıran U.S. Polo Assn.'in en yeni küresel kampanyası 'The Polo Shirt: An Icon Born from the Game' (Polo Tişört: Oyundan Doğan Bir İkon) ile de uyumludur. 2026 Baharı'nda 190 ülkede küresel olarak başlatılan bu kampanya, tüketicilerin spordan ilham alan markayla etkileşime girdiği her yerde U.S. Polo Assn. polo tişörtünü belirgin bir şekilde görünür kılmak için tasarlanmış koordineli, çok kanallı bir varlıkla hayata geçmiştir.

Güçlü tüketici tepkisi ve yoğun yaya trafiğiyle Bayside Miami Prestijli Küresel Mağazası, Güney Florida'da ve ülke genelinde marka büyümesinin temel itici gücü olmaya; U.S. Polo Assn.'in dünyanın önde gelen uluslararası spor yaşam tarzı markalarından biri olarak konumunu pekiştirmeye hazırlanıyor.

U.S. POLO ASSN. VE USPA GLOBAL HAKKINDA

U.S. Polo Assn., 1890 yılında kurulan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük polo kulüpleri ve polo oyuncuları birliği olan Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA - United States Polo Association) resmi spor markasıdır. Milyarlarca dolarlık küresel ayak izi ve 1.200'den fazla U.S. Polo Assn. perakende mağazasının yanı sıra binlerce ek dağıtım noktası aracılığıyla dünya çapında dağıtımıyla U.S. Polo Assn.; dünya çapında 190'dan fazla ülkede erkek, kadın ve çocuklar için giyim, aksesuar ve ayakkabı sunmaktadır. Marka, her yıl The Palm Beaches'teki NPC'de düzenlenen, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en önemli polo turnuvası olan U.S. Open Polo Championship® dahil olmak üzere dünya çapındaki büyük polo etkinliklerine sponsor olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ESPN, Avrupa'da TNT ve Eurosport ve Hindistan'da Star Sports ile yapılan tarihi anlaşmalar, U.S. Polo Assn. sponsorluğundaki dünyanın önde gelen birçok polo şampiyonasını yayınlayarak bu heyecan verici sporu dünya çapında ilk kez milyonlarca spor hayranı için erişilebilir hale getirmektedir.

U.S. Polo Assn., License Global'a göre NFL, PGA Tour ve Formula 1 ile birlikte sürekli olarak dünyanın en iyi küresel spor lisansörlerinden biri olarak adlandırılmaktadır. Ek olarak, spordan ilham alan marka, küresel büyüme ve spor içeriği dallarında ödüllerle uluslararası alanda tanınmaktadır. Küresel bir marka olarak elde ettiği muazzam başarı nedeniyle U.S. Polo Assn.; Forbes, Fortune, Modern Retail ve GQ'nun yanı sıra Yahoo Finance ve Bloomberg dahil olmak üzere dünya çapındaki diğer birçok önemli medya kaynağında yer almıştır. Daha fazla bilgi için uspoloassnglobal.com adresini ziyaret edin ve @uspoloassnhesabını takip edin.

USPA Global, Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA - United States Polo Association) bir iştirakidir ve milyarlarca dolarlık spor markası U.S. Polo Assn.'i yönetmektedir. USPA Global ayrıca, polo sporu içeriğinde dünya lideri olan iştiraki Global Polo'yu da yönetmektedir. Daha fazlasını öğrenmek için globalpolo.com adresini ziyaret edin veya Youtube üzerinden GlobalPolo'ya ulaşın.

