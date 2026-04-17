Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararla Avustralya Umuma Mahsus Pasaport sahipleri, 17 Nisan 2026'dan itibaren Türkiye'ye turistik amaçlı 180 günde 90 güne kadar vizesiz seyahat edebilecek.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı kararıyla Avustralya vatandaşlarına önemli bir kolaylık sağlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 11172 sayılı karar uyarınca, Avustralya Umuma Mahsus Pasaport hamili vatandaşlar, 17 Nisan 2026 tarihinden itibaren Türkiye'ye turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde her 180 gün içinde azami 90 gün vize muafiyeti elde etti.

Karar, Türkiye-Avustralya ilişkilerinde turizm ve karşılıklı seyahat kolaylığı açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Daha önce vize uygulaması bulunan Avustralyalı turistler, artık kısa süreli ziyaretlerini vize derdi olmadan planlayabilecek. Karar kapsamında transit geçişler de vize muafiyeti kapsamına alındı.

Uygulamanın geçerliliği bugünden itibariyle başladı.