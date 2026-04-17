Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Cevdet Yılmaz'ın Kazakistan ziyareti kapsamında Astana'da önemli temaslarda bulundu.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu'nun Kazakistan temaslarına ilişkin açıklamada bulundu. Buna göre Tuzcu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Astana ziyaretine eşlik ederek bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Tuzcu, Kazakistan Cumhuriyeti Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Arman Shakkaliyev ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ve iş birliği imkanları ele alındı.

Program çerçevesinde Tuzcu ayrıca, Dünya Türk İş Konseyi tarafından düzenlenen 'Kazakistan'da Yerleşik İş İnsanları' toplantısına katıldı. Türk iş dünyasının bölgedeki faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, karşılıklı yatırım ve ticaret fırsatları masaya yatırıldı. Bunun yanı sıra Tuzcu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kazakistan Başbakanı başkanlığında düzenlenen 'Türk ve Kazak İş İnsanları Yuvarlak Masa Toplantısı'nda da yer aldı. Toplantıda iki ülke iş insanlarının katılımıyla ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.