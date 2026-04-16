UNICEF, çatışma, iklim krizi ve yoksulluğun etkisiyle 2026'da 200 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyaç duyacağını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - UNICEF'in yayımladığı raporlar, dünya genelinde çocukların karşı karşıya olduğu krizlerin giderek derinleştiğini ortaya koydu. Kurum, 2026 yılında 133 ülke ve bölgede 200 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyaç duyacağını öngörüyor.

Rapora göre savaşlar, çatışmalar, doğal afetler ve iklim krizinin etkileri aynı anda milyonlarca çocuğu etkiliyor. Yerinden edilme, temiz suya ve besleyici gıdaya erişim sorunları, hijyen eksikliği ve eğitimden mahrum kalma gibi riskler çocukların yaşam koşullarını ağırlaştırıyor.

UNICEF'in 'Dünya Çocuklarının Durumu Raporu' verilerine göre, düşük ve orta gelirli ülkelerde her 5 çocuktan 1'i; barınma, beslenme, temiz su, hijyen, eğitim ve sağlık hizmetlerinden en az ikisine erişemiyor. Özellikle çatışma bölgelerinde yaşayan çocuklarda yoksulluk oranı ciddi şekilde artıyor.

Öte yandan yaklaşık 1 milyar çocuğun iklim krizinin etkilerinin yoğun hissedildiği bölgelerde yaşadığı belirtilirken, sel, kuraklık ve aşırı hava olaylarının çocukların yaşam alanlarını ve eğitim süreçlerini doğrudan etkilediği ifade edildi.

Mart 2026'da yayımlanan 'Küresel Çocuk Ölümlerinde Düzeyler ve Eğilimler' raporuna göre ise 2024 yılında yaklaşık 4,9 milyon çocuk 5 yaşına ulaşamadan hayatını kaybetti. Bu ölümlerin büyük bölümünün önlenebilir nedenlerden kaynaklandığına dikkat çekildi. Açıklamada, 2000 yılından bu yana 5 yaş altı çocuk ölümlerinin yarıdan fazla azalmasının, doğru politikalar ve yatırımların etkisini gösterdiği vurgulandı.

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü İnci Haseki ise yaptığı değerlendirmede, düzenli yatırımların çocukların yaşam koşullarını iyileştirdiğini ancak görünmeyen krizlerin hâlâ milyonlarca çocuğu etkilediğini belirtti. Haseki, kamu ve özel sektör başta olmak üzere tüm paydaşlara çağrıda bulunarak, gönüllülük ve düzenli desteklerle milyonlarca çocuğun yaşam koşullarının iyileştirilebileceğini vurguladı.