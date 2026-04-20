Merkez ofisi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Türk Aksakallıları Arasında İlişkilerin Geliştirilmesi Kamu Birliği (TAİB), önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı.

AZERBAYCAN (İGFA) - Azerbaycan-Türkiye arasındaki stratejik bağların vurgulandığı toplantıda, medya ve kültür alanında ortak projeler geliştirilmesi kararlaştırıldı.

SA Group Türkiye Medya Grubu ve SonNokta Dijital TV Medya Akademiyası Direktörü Serdar Akyol, Türk Aksakallıları Arasında İlişkilerin Geliştirilmesi Kamu Birliği (TAİB)'nin merkez ofisinde ağırlanan isim oldu.

Ziyaret kapsamında Akyol'u, TAİB Başkan Yardımcıları Eyvaz Hünbətov ve Elnur Eltürk karşıladı. Görüşmenin ilk bölümünde Hünbətov, konuğa kurumun faaliyetleri, yürüttüğü projeler ve hedefleri hakkında kapsamlı bilgiler aktardı. TAİB'in Türk dünyasında dayanışmayı güçlendirme ve ortak değerleri yaşatma yönündeki çalışmaları dikkat çekti.

Toplantının ana gündem maddesini ise Azerbaycan ile Türkiye arasındaki köklü kardeşlik ilişkileri oluşturdu. Görüşmede iki ülke arasındaki tarihi bağların derinliğine vurgu yapılırken, ortak kültür, dil ve değerlerin bu ilişkilerin temelini oluşturduğu ifade edildi. Taraflar, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin yalnızca ikili düzeyde değil, aynı zamanda bölgesel ve uluslararası alanda da stratejik önem taşıdığına dikkat çekti.

Yetkililer, iki kardeş ülkenin her koşulda ortak çıkarlar doğrultusunda hareket ettiğini ve bu güçlü birlikteliğin gelecekte de artarak devam edeceğini belirtti. Bu bağın hiçbir dış etkenle zayıflatılamayacağı vurgulanırken, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı.

Ziyarette konuşan Serdar Akyol ise TAİB'in çalışmalarının Türkiye'de yakından takip edildiğini ifade ederek, kurumun faaliyetlerinin büyük ilgi gördüğünü dile getirdi. Akyol, özellikle medya ve iletişim alanında ortak projelerin geliştirilmesinin önemine değinerek, iki ülke arasındaki bağların güçlenmesine katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi. Görüşmenin ilerleyen bölümünde ise geleceğe yönelik faaliyet planları ele alındı.

Taraflar, ortak projeler, medya iş birlikleri ve kültürel çalışmalar başta olmak üzere birçok alanda yapılabilecek çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunurken iş birliği perspektiflerinin genişletilmesi yönünde karşılıklı iyi niyet mesajları verildi.